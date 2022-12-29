Araç alım satımında yeni dönem

AA

Noterler tarafından tescili yapılacak veya yapılan araçların satış, devir ve her türlü tescil işlemleri ile araç sahiplerinin tescile esas bilgilerine ilişkin de düzenleme yapıldı.

Türkiye Noterler Birliğine ait Araç Sicil ve Tescil Sistemi (ARTES) verilerinin kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek/tüzel kişilerle yapılacak paylaşımlarına esas olacak protokollerin uygulanmasına ilişkin teknik hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünün uygun görüşü alınarak Türkiye Noterler Birliğince belirlenecek.

Tescili yapılan araçlara, sahiplerine ve sonradan araç üzerinde yapılan her türlü değişikliklere ilişkin bilgiler tescile yetkili olanlar tarafından elektronik ortamda kaydedilecek.

İlk tescili yapılacak olan veya daha önce tescilli iken müsadere ve tasfiye gibi nedenlerle kaydı daimi olarak kapatıldıktan sonra yetkili kurum veya kuruluşlarca satışı yapılan araçların alıcısı adına tescili yapılmadan, trafikten çekme veya hurda işlemi yapılmayacak.

Kira, intifa gibi şahsi veya ayni haklara ilişkin bilgiler başvuru üzerine ilgisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından araç sicil kayıtlarına işlenebilecek.

Tescil işlemleri sonrasında araç tescil belgeleri ilgisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşları tarafından düzenlenecek ve araç tescil belgesine ilişkin değerli kağıt bedeli ilgilisinden tahsil edilecek.

SATIŞ VEYA DEVİR İŞLEMİ YAPILAN ARAÇLARDA NOTERLER TARAFINDAN TESCİL

Haciz, müsadere, el koyma, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum veya kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satışa ilişkin bilgileri elektronik ortamda ARTES'e; bunun mümkün olmaması halinde ise satış yazısı üç iş günü içerisinde yazılı olarak Türkiye Noterler Birliğine gönderilecek. Gönderilen bilgiler Türkiye Noterler Birliği tarafından ARTES’e kaydedilecek.

Alıcılar herhangi bir noterden bir ay içerisinde adlarına araç tescil belgesi almak zorunda olacak.

Alıcıların araç tescil belgesi almak için süresinde başvurmamaları halinde, bu araçlar alıcıları adına Türkiye Noterler Birliği tarafından aracın resen tescil edildiğine dair şerh verilmek suretiyle tescil edilecek.

GEÇİCİ BELGE VE PLAKADA YENİ DÖNEM

Bir yerden diğer bir yere götürülme, üst yapı tadilatı ve seri tadilat yapılması, prototip veya yol testi, gösteri yapılması gibi nedenlerle geçici olarak trafiğe çıkarılacak araçlar ile ithal ve ihraç edilen araçlara, geçici belgenin cinsine uygun harcın yatırılmış olması şartıyla ve ilgili maddelerindeki usul ve esaslara uygun olarak geçici trafik belgesi verilecek.

Geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakalarının başka araçta veya belirlenen niteliklere aykırı olarak kullanılması, geçici trafik belgesi ve geçici plaka alınan aracın belirlenen süre dışında sürülmesi veya şartlara aykırı taşımacılık yapıldığının tespiti halinde, belge ve plakalar geri alınarak araç trafikten men edilecek.

Askeri kullanıma yönelik olarak imal, ithal veya ihraç edilecek olan ve tip onayı bulunmayan lastik tekerlekli araçların prototip yol testi izin işlemleri ile bu işlemlere ilişkin usul ve esaslar Savunma Sanayii Başkanlığınca belirlenecek.

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi; prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda araştırma yapan kurum, kuruluş veya teknik hizmet kuruluşlarına "T" harf grubu plakalı olarak bir yıl süre ile verilen belge olacak.

Fabrika, depo, gümrük satış yeri, teşhir yeri, bayi ve benzeri yerler arasında sürülecek araçların nakli amacıyla imalatçı veya ithalatçı firmalar, bu firmaların yetki verdiği araç satıcılığı yapan bayiler ile taşıma işleri organizatörlüğü yapanlara, yurt dışından satın alınan veya yurt dışına satılan araçların kara yollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından uluslararası ve yurt içi taşıma işleri organizatörlüğü yetki belgesi almış olan gerçek ve tüzel kişilere "G" harf grubu plakalı olarak bir yıl süreyle verilen belge, A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi olacak.

Yurt dışından getirilen veya yurt dışına götürülen araçların kara yollarında sürülerek götürülmesi veya getirilmesi için araç sahibi veya satıcının başvurusu üzerine gideceği güzergaha göre en fazla otuz gün süre ile geçerli D Geçici Trafik Belgesi ve plaka basım belgesi verilecek.

Yurt dışına götürülebilmesi veya yurt dışından Türkiye'ye getirilebilmesi için trafikten çekilmiş araçlara da D Geçici Trafik Belgesi verilebilecek.

DÖRT TEKERLİ MOTORSİKLETLERE ÇİFT PLAKA

Tescil plakaları, yük motosikletleri ile İki veya Üç Tekerlekli Araçların ve Dört Tekerlekli Motosikletlerin Tip Onayına Yönelik Araçların Yapısı ve Genel Gereklilikleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak 1 Ocak 2020'den sonra üretilen dört tekerlekli motosikletler (L6-L7) ile diğer motorlu araçlara; biri ön, diğeri arkada yerden 30 ila 120 santimetre yükseklikte iki adet takılacak.

Bu motosikletlerin ikinci tescil plakalarının 1 Ocak 2024'e kadar takılması gerekecek.

Noterler tarafından alınacak ücretlere ilişkin düzenlemede ise Noterlik Kanunu kapsamında belirlenen ücret uygulanmaksızın, araç tescil hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler veya araç sahiplerinin talebi üzerine sicil kayıtlarından çıkarılarak verilen belgeler için noterler tarafından 55 lira maktu ücret alınacak. Bu işlemlerin birden fazlasının aynı noterlikte yapılması halinde, tek bir işlem ücreti alınacak.

Bu kapsamda alınması gereken ücret her yıl, bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında, takvim yılı başından geçerli olmak üzere artırılmak suretiyle uygulanacak.

Afetlerde kaybolan veya bulunduğu yerden çıkarılamayan araçların kayıtlarının kapatılması

Afet nedeniyle kaybolan veya kullanılamaz duruma gelerek bulunduğu yerden alınması, çıkarılması mümkün ya da ekonomik olmayan araçların sahipleri, kanuni temsilcileri, vekilleri veya tüzel kişilerce yetkilendirilen kişilerce; yetkili kurumlardan afete ilişkin olarak alınacak belgenin ibrazı halinde ilgili kolluk birimi kayıtlarına gerekli bilgi işlenecek. Bu araçların kayıtları; muayeneye tabi tutulmadan olay tarihi itibarıyla ilgisine göre noterler veya Emniyet Genel Müdürlüğü trafik tescil kuruluşlarınca kapatılacak.

Tescil kayıtlarında haciz, rehin, tedbir ve benzeri şerh bulunan araçların kayıtları "trafikten çekme", kayıtlarında herhangi bir şerh bulunmayan araçların kayıtları ise "hurda" olarak kapatılacak. Kayıtlarında yakalama kararı bulunan araçlar için işlem yapılmayacak.