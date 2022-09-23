Ara Güler Müzesi'nden Ankara'da ilk sergi

Ara Güler Müzesi’nin Ankara’daki ilk sergisi ‘Aphrodisias-Ara Güler’ 30 Eylül 2022-28 Şubat 2023 tarihleri arasında, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ev sahipliğinde sanatseverlerle buluşacak.
Ara Güler Müzesi ve Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi, Ara Güler’in fotoğraflarını Türkiye’nin dört bir yanına taşımaya devam ediyor.
Ara Güler Müzesi’nin Ankara’daki ilk sergisi ‘Aphrodisias-Ara Güler’, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Volkswagen ana sponsorluğunda 30 Eylül’de açılıyor.
Serginin ana gövdesini, Ara Güler’in 1958 yılında Geyre Köyü’ne tesadüf eseri gitmesinin ardından, 90’lı yılların başına kadar her fırsatta ziyaret ettiği, bugün Aphrodisias Arkeolojik Alanı olarak tescilli ve UNESCO Dünya Miras Liste’sine girmiş olan Geyre Köyü ve civarında farklı zamanlarda çekmiş olduğu fotoğraflar oluşturuyor.
Sergide ayrıca, Ara Güler’in Aphrodisias ile ilgili orijinal karanlık oda baskıları, fotoğraflarla ilgili uluslararası süreli yayınlar ve ajanslarla yazışmaları, bu yayınların baskılarıyla birlikte Ara Güler’in ‘Aphrodisias Çığlığı’ adlı kitabının hazırlık sürecindeki çalışmalarına dair ipuçları, notlar ve kitap maketi de yer alıyor.
“Aphrodisias-Ara Güler” sergisi, 30 Eylül 2022-28 Şubat 2023 tarihleri arasında pazartesi hariç her gün 10:00-18:00 saatlerinde Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi’nde ziyaret edilebilir.
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