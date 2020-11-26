O da TikTok’çu oldu!

HABERTURK.COM

Son dönemin en popüler sosyal ağı haline gelen TikTok rüzgârına bir dev daha katıldı. Gencinden, yaşlısına; ünlüsünden, sokaktaki vatandaşına; siyasetçisinden, irili ufaklı şirketine dünya genelinde 1 milyara yakın aktif kullanıcıya ulaşan TikTok’un yenilerinden olan Apple, ilk paylaşımını yaptı.

Pandeminin ilk aylarında TikTok hesabını açan Apple, platformdaki ilk paylaşımlarına bu ay itibariyle başladı.

TikTok’ta 380 bine yakın takipçisi olan Apple, ilk paylaşımlarında yeni akıllı telefonu iPhone 12 mini’nin reklamlarına yer verdi.

Apple, ilk paylaşımlarıyla birlikte “iPhone 12 mini burada. ‘Challenge’a ve #makeitmini'ye katılın” sloganıyla yeni bir meydan okuma (challenge) kampanyası da başlattı.

APPLE HENÜZ BU İŞTE YENİ...

TikTok’ta şu ana kadar yaptığı 4 paylaşımla toplam 3 milyona yakın görüntülenmeye ulaşan Apple’ın bu paylaşımları şimdilik 360 bine yakın beğeni aldı.

TikTok'ta henüz yeni olmasının da etkisiyle 379 bin takipçisi ola Apple'ın Twitter'da 5.6 milyon, Instagram'da ise 24.8 milyon takipçisi bulunduğunu hatırlatalım.