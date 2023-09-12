Apple lansmanı canlı yayınında iPhone 15 tanıtılıyor!
Apple'ın, iPhone 15 tanımına artık saatler kaldı. ABD'li dünya teknoloji devi Apple lansmanı ile amiral gemileri tanıtılacak. Heyecanla beklenen Apple tanıtım lansmanı YouTube üzerinden canlı yayınlanacak. Bu kapsamda gözler "iPhone 15 tanıtım lansmanı Apple Wonderlust Event nasıl izlenir?" sorusuna çevrildi. İşte, Apple tanıtım lansmanı canlı izle ekranı...
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Apple, 12 Eylül Salı günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek Wonderlust etkinliğinde yeni iPhone 15 serisi, Apple Watch Series 9 ve diğer amiral gemisi ürünlerini tanıtacak. Bu kapsamda teknoloseverlerin gözleri "Apple iPhone 15 tanıtım lansmanı nasıl izlenecek?" sorusuna çevrildi. İşte, YouTube Apple tanıtım lansmanı canlı yayın ile ilgili detaylar...
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APPLE LANSMANI NASIL İZLENİR?
Apple lansmanı, 12 Eylül 2023 Salı günü TSİ 20.00'da gerçekleşecek. Lansman, Apple resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek.
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TASARIMDA BÜYÜK DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYOR
Tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin olmayacağı ailede bu yıl tüm telefonlar “Dynamics Island” kullanacak. Yani artık ikonik hale gelen ekran çentiği üst seviyede tamamen tarih olacak.
TİTANYUM KASA İLE HAFİLEYECEK
15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’da daha sağlam ve hafif olduğu aktarılan titanyum kasaya geçecek olan Apple, alttaki 15 ve 15 Plus modellerinde ise alüminyum kullanmaya devam edecek.
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ÇERÇEVE KALINLIKLARI AZALACAK
Telefonlar için teknik olarak da yapılmış çok sayıda paylaşım bulunuyor. Bunlara baktığımız zaman Apple yeni telefonlarında LIPO adı verilen bir teknoloji kullanacak. Bu teknoloji sayesinde 6.1 inç ile 6.7 inç “120 Hz” ekranlı 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra’nın çerçeve kalınlıkları, 14 Pro ve 14 Pro Max’e oranla 2.2 mm’den 1.5 mm seviyesine kadar inecek.
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EKRAN GÖVDE ORANI ARTIYOR
Bu sayede ekran gövde oranları hatrı sayılır oranda artacak 15 Pro ve 15 Pro Max / Ultra, bu yıl kamera konusunda çok önemli bir fark taşıyacak.
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iPHONE 15 KAMERA PERFORMANSI NASIL OLACAK?
iPhone 15 ailesinin en üstündeki seçenek iPhone 15 Pro Max / Ultra, hemen altındaki 15 Pro’dan farklı olarak bir periskop kamera sistemine sahip olacak.
Tedarik zincirleri üzerinden kesinleştirilen periskop kamera kullanımı sayesinde, telefonda yüksek seviyede kayıpsız optik yakınlaştırma (Şimdilik 6x iddia ediliyor) sunulacak.
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