Apple online mağazası yeniden kapatıldı

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Önceki gün iPhone 14 tanıtımı öncesinde kapatılan Apple'ın online mağazası bugün yeniden kapandı.

Bu kapanma özellikle sosyal medyada fiyatlarda yeni bir güncelleme beklentisini getirirken, Apple'dan konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı. Mağazaya girildiğinde kullanıcılar "Hemen döneceğiz. Şu anda Apple Store’da bazı güncellemeler yapıyoruz. Lütfen yakında tekrar deneyin" uyarısıyla karşılaştı.

Önceki akşam Apple'ın yeni iPhone'ları tanıttığı etkinlik öncesinde de online mağazaya erişim aynı uyarıyla kapatılmıştı.

EN PAHALISI 57.199 TL

Tanıtımın ardından iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modelleri sitede listelenmişti. iPhone 14 Pro'da 39 bin 999 TL'den başlayan satış fiyatları, 53 bin 199 TL'ye kadar çıktı. En üst iPhone modeli olan iPhone 14 Pro Max'te ise Türkiye'de fiyatları 43 bin 999 TL'den başlayıp, özelliğine göre 57 bin 199 TL'ye kadar ulaştı.