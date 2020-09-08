İtalya'da Rekabet Kurumu GoogleApple ve Dropbox'a bulut bilişim alanında soruşturma açtıklarını açıkladı

Kurumdan yapılan açıklamada "Soruşturma uygunsuz ticari faaliyetler ve kontratlarda adil olmayan maddelerle ilişkilidir" ifadeleri yer aldı.