03 OCAK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türk Lirası, Apple Inc.'in satış hedefini düşürmesinin güvenli varlıklara kaçışı tetiklemesi sonrasında gelişen piyasa paralarının Perşembe günkü kayıplarına öncülük etti. Lira, dolar karşısında yüzde 8 düşerek 5.8788'i test etti. TSİ 08:52'de yüzde 1 artıda 5.4555 seviyesinden işlem gördü.
Çin ekonomisindeki yavaşlama Apple'ı vurdu. Apple, 20 yıldır ilk kez satış tahminini düşürdü. Şirket gerekçe olarak Çin ekonomisindeki zayıflık ve buna bağlı olarak iPhone satışlarının beklenenden zayıf kalmasını gösterdi. Apple, 2007'den bu yana ilk kez böyle bir uyarı yaptı. Şirketin hisseleri kapanıştan sonraki işlemlerde yüzde 8 geriledi.
APPLE CİRO BEKLENTİSİNİ DÜŞÜRDÜ
Şirket CEO'su Tim Cook dün yaptığı açıklamada 29 Aralık'ta sona eren çeyrek dönemde yaklaşık 84 milyar dolarlık satış beklediklerini kaydetti. Önceki tahmin 89 milyar ile 93 milyar dolar aralığındaydı. Apple bir yıl önceki ilk mali çeyrek dönemde 88.3 milyar dolar satış yapmıştı. Yeni tahmin, Apple'ın Cook'un 2011'de CEO'luğa getirilmesinden bu yana ilk kez tatil dönemini içeren çeyrekte yavaşlama rapor edeceği anlamına geliyor.
KÂR UYARISI PANİĞE SEBEP OLDU
Apple'dan gelen kâr uyarısı yavaşlayan küresel büyümeye ve zayıf bilançolara yönelik endişeleri artırırken Asya piyasalarında paniğe sebep oldu. Japon Yeni, Japonya'daki perakende yatırımcıların yendeki kısa pozisyonlarını kapatmasıyla tetiklenen ani düşüş (flash crash) ile dolar karşısında yedi dakika içerisinde yüzde 3.7 değer yitirdi ve 105'in altını gördü.
TOMBUL PARMAK MI?
Piyasalardaki sığ işlem hacimleriyle döviz kurlarında yaşanan sert hareketlere tombul parmak'ın neden olduğu ileri sürüldü. Japonya piyasalarının tatil nedeniyle kapalı olması nedeniyle hacimsiz olan Asya piyasalarında hatalı işlemlerle TL dolar karşısında yüzde 8 düşerek 5.88'i test etti. Avustralya Doları/Japon Yeni paritesi yüzde 7.1 düşerek 70.642 ile 2009'dan beri en düşük seviyesine indi. Traderlara göre Japon parasındaki hareket, Japonya'nın dört gündür tatilde olmasından kaynaklı düşük likidite ortamındaki algoritmik işlemlerle şiddetlendi.
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