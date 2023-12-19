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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Apple, ABD'de bazı Apple Watch'ların satışını durduracak - Teknoloji Haberleri

        Apple, ABD'de bazı Apple Watch'ların satışını durduracak

        ABD'li teknoloji devi Apple, Watch serisinin bazı sürümlerinin patent anlaşmazlıklarından dolayı Amerika Birleşik Devletleri'nde satışı durdurulacak

        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 19.12.2023 - 13:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 13:42
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        Patent sorunu saat satışını durduruyor
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        Geçtiğimiz aylarda yeni nesil akıllı telefonu iPhone 15 serisi ile eş zamanlı olarak Watch Series 9'u da piyasaya süren Apple, ABD'de saat serisinin bazı modellerini piyasaya sürememe sorunu ile karşı karşıya. Şirket, CNN'e yaptığı açıklamada, Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi Perşembe gününden itibaren Apple.com gününden itibaren ve 24 Aralık'tan sonra perakende satış noktalarından satmayacağını doğruladı.

        MASIMO İLE PATENT ANLAŞMAZLIĞI

        Apple'ın popüler ürünlerinden birini raftan kaldırma kararı, tıbbi cihaz üreticisi Masimo ile kandaki oksijen özelliği konusunda devam eden bir anlaşmazlığın ardından geldi. Apple, akıllı saatini rutin olarak hayat kurtaran bir cihaz olarak pazarladı ve bu da Apple Watch'ı dünya çapında satılan en popüler saat haline getirdi. Ancak Masimo ile olan çatışması bunu baltalamakla tehdit ediyor.

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        Ekim ayında, ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu, Apple'ın kan-oksijen seviyelerini okumak için ışık tabanlı teknolojiyi kullanan Masimo'nun nabız oksimetresi patentini ihlal ettiğine karar verdi. Başkan Biden'ın bir yasağın yürürlüğe girebilmesi için kararı gözden geçirmek için 60 günü var.

        "ÖNLEYİCİ ADIMLAR ATILIYOR"

        Şirketten yapılan açıklamada, "İnceleme süresi 25 Aralık'a kadar sona ermeyecek olsa da, Apple, kararın geçerli olması durumunda uymak için önleyici adımlar atıyor" denildi.

        "Apple, siparişe kesinlikle katılmıyor ve Apple Watch'un müşterilere sunulmasını sağlamak için bir dizi yasal ve teknik seçeneği takip ediyor" diye ekledi.

        Şirket, siparişin geçerli olması halinde "Apple Watch Series 9 ve Apple Watch Ultra 2'yi ABD'deki müşterilere mümkün olan en kısa sürede iade etmek için tüm önlemleri almaya devam edeceğini" belirtti.

        Diğer modeller satın alınmaya devam edecek ancak içe aktarma yasağı Apple Watch Series 6 ve daha yenisini ve yaklaşan inceleme döneminin bitiminden sonra içe aktarılan tüm Apple Watch Ultra modellerini etkileyecektir. Ancak Apple'a göre Apple Watch SE'nin satışlarını etkilemeyecek.

        Apple, Series 9 telefonunu Eylül ayında piyasaya sürdü. Daha hızlı işleme için özel bir S9 çipine sahiptir ve kısmen sensörlerden ve makine öğreniminden gelen verileri işleyen gelişmiş bir nöral motor sayesinde saati kontrol etmek için el hareketlerine olanak tanır.

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