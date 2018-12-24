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AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2018 - 2019 iş takvimi

AÖL 1. dönem sınav sonuçları, sınava giren adaylar tarafından heyecanla bekleniyor. AÖL sınavı 8 - 9 Aralık'ta belirlenen sınav merkezlerinde öğrencilerin katılımıyla gerçekleşmişti. Sınavın ardından ise öğrencilerin puanlarını tahmin etmeleri için soru kitapçığı ve cevap anahtarları erişime açılmıştı. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

24.12.2018 - 15:30 | Güncelleme: Gündem
AÖL

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu, öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. AÖL 1. dönem sınavı 8 - 9 Aralık'ta yapılmış, öğrenciler sınavın ardından yayınlanan soru ve cevap anahtarlarını kendi cevaplarıyla kıyaslayıp puanlarını tahmin etmeye çalışıyor. İşte AÖL sınav sonuçlarına dair detaylar ve Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2018 - 2019 iş takvimi

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçları MEB tarafından açıklanacak. Ancak sınav sonuçları kesin bir tarih belirtilmedi. AÖL sınav sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Sınav sonuçlarına dair gelişmeler yaşandıkça ayrıntılar haberimizde olacak.

AÖL SINAVI SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

Milli Eğitim Bakanlığı, 13 Aralık 2018 tarihinde AÖL sınav soru ve cevaplarının açıklandığını duyurdu. Sınava girenler üç oturum üzerinden soruları görebiliyor. İşte, AÖL soru ve cevapları...

AÖL SINAV SORU VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN!

AÖL 2018 - 2019 İŞ TAKVİMİ

AÇIK ÖĞRETİM OKULLARI İŞ TAKVİMİ
S.N.YAPILACAK İŞ VE İŞLEMLERTARİHLER
12018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri03/09/2018 - 28/09/2018
32018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri03/09/2018 - 28/09/2018
9 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması05 Aralık 2018
10I. DÖNEM SONU SINAVLARI08 Aralık 2018 Cumartesi
09 Aralık 2018 Pazar
122018-2019 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması----------------------------
132018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu ve Açık Öğretim Lisesi II. dönem yeni kayıt işlemleri09/01/2019 - 06/02/2019
14Kaydı alınan öğrencilerin veri girişlerinin sisteme son giriş tarihi10 Şubat 2019
152018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Okulları II. dönem kayıt yenileme işlemleri09/01/2019 - 06/02/2019
16II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması09 Ocak 2019
17II. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Şubat 2019
21II. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması03 Nisan 2019
22II. DÖNEM SONU SINAVLARI06 Nisan 2019 Cumartesi
07 Nisan 2019 Pazar
242018-2019 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması30 Nisan 2019
252018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem kayıt yenileme işlemleri02/05/2019 - 14/05/2019
262018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Açık Öğretim Ortaokulu III. Dönem yeni kayıt işlemleri02/05/2019  - 14/05/2019
27III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması02 Mayıs 2019
28III dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 14 Mayıs 2019
31III. dönem sınav giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması03 Temmuz 2019
32III. DÖNEM SONU SINAVLARI06 Temmuz 2019 Cumartesi
07 Temmuz 2019 Pazar
342018-2019 Eğitim-Öğretim yılı III. dönem sınav sonuçlarının internette yayınlanması01 Ağustos 2019
352019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem yeni kayıt işlemleri21/08/2019 - 27/09/2019
362019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri21/08/2019 - 27/09/2019
37I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması21 Ağustos 2019
38I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması18 Ekim 2019
392019-2020 Eğitim-Öğretim yılı II. dönem sınava girecek öğrenci bilgilerinin Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne teslimi30 Ekim 2019
40Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce I. Dönem sınav sonuç kütüklerinin Açık Öğretim Daire Başkanlığına teslimi28 Kasım 2019
41I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması04 Aralık 2019
42I. DÖNEM SONU SINAVLARI07 Aralık 2019 Cumartesi
08 Aralık 2019 Pazar

NOT:  6 -7 TEMMUZ 2019 tarihlerinde yapılacak olan III. Dönem sınavlarına Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesine  kayıtlı, sınavın yapıldığı ilk gün itibariyle on yedi yaşını doldurmuş, on sekiz yaşından gün almış öğrencilerimizden (5 Temmuz 2002 ve daha önce doğumlu) öğrencilik durumu "silik", "donuk" veya "aktif" olanlar III. Dönem kayıt yenileme işlemini yaptırmaları halinde katılacaktır. Açık Öğretim Daire Başkanlığı yukarıda sıralanan iş ve işlemlerin tarihini değiştirme hakkına sahiptir.

 

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