AÖL 1.dönem sınavları ne zaman? 2024 2025 MEB takvimi ile AÖL sınav ve kayıt yenileme tarihleri

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. Dönem (2024/1 Dönemi) yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılıyor.

Yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemi için öğrenciler, 300 TL ücreti MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi hesabına https://odeme.meb.gov.tr adresinden tüm bankaların kredi kartı veya T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Türkiye Halk Bankası AŞ'nin ATM, mobil bankacılık ya da internet bankacılığı hizmetleri üzerinden yatıracak.