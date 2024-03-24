AÖF SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin net bir bilgi yok. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman sınavların yapıldığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde AÖF sınav sonuçları açıklanıyor. Nisan ayının ilk haftası AÖF ara sınav sonuçlarının ilan edilmesi bekleniyor.

AÖF SINAVI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ DAKİKA?

AÖF bahar dönemi ara sınavları 23 Mart Cumartesi saat 09.30’da başlayacak. Oturumlar cumartesi günü saat 14.00’da ikinci oturumla devam edecek. Pazar günü oturumu ise 24 Mart Pazar günü saat 15.00’da başlayacak. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi sınavlarında adaylara sorumlu oldukları her ders için 20 soru yöneltilecek ve 30 dakika sınav süresi verilecektir.

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 09.30

23 Mart 2024 Cumartesi saat: 14.00

24 Mart 2024 Pazar saat: 15.00