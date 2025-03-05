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        Haberler Bilgi Yaşam AÖF sınavları ne zaman? AÖF vize ve final sınav tarihleri

        AÖF sınavları ne zaman? AÖF vize ve final sınav tarihleri

        AÖF (Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi) sınavları, açıköğretim programına kayıtlı öğrenciler için düzenlenen dönemsel sınavlardır. Sınavların tarihleri ve yerleri, her yıl Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesinden duyurulmaktadır. Peki AÖF sınavları ne zaman?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2025 - 13:32 Güncelleme: 05.03.2025 - 13:32
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        • 1

          AÖF sınav tarihleri belli oldu. Takvim doğrultusunda Anadolu Üniversitesi bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri 10 Şubat günü başlayıp 27 Şubat tarihinde sona erdi. İşte detaylar

        • 2

          AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAV TARİHLERİ

          Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2024-2025 Öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları 19-20 Nisan 2025 tarihlerinde uygulanacak.

          AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI

          Bahar dönemi dönem sonu sınavı (final sınavları) 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

        • 3

          AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

          Yaz okulu sınavı ise 16 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak.

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