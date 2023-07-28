Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt ücreti ne kadar?
Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim kayıt tarihleri, YKS tercih işlemlerinin başlamasının ardından gündeme geldi. 27 Temmuz Perşembe günü başlayan tercih işlemleri 8 Ağustos'a kadar devam edecek. YKS tercih işlemlerinin başlamasının ardından gözler 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerine çevrildi. İşte AÖF kayıt yenileme tarihleri...
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Açıköğretim Fakültesi ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihleri, YKS sonuçlarının 20 Temmuz'da açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. YKS üniversite tercihleri 27 Temmuz'da başladı ve 8 Ağustos'a kadar devam edecek. AÖF kayıt tarihlerine odaklanan öğrenciler "Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim kayıtları ne zaman başlayacak, kayıt ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. Açıköğretim Fakültesi yaz okulu öğrencileri ise 10 Temmuz'da başlayacak olan 6 haftalık eğitimin ardından sınav olacaklar. İşte 2023-2024 Anadolu Üniversitesi AÖF Açıköğretim kayıt tarihleri...
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2023-2024 AÇIKÖĞRETİM KAYITLARI NE ZAMAN?
ÖSYM kayıt tarihlerine göre, programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar da 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında olacak.
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ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF KAYIT TARİHİ
- İkinci Üniversite || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- ÖSYS Yeni Kayıt || 28 Ağustos Pazartesi - 01 Eylül 2023 Cuma
- ANADOLUYÖS || 21 Ağustos 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Dikey Geçiş (DGS) ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Ek Yerleştirme ||ÖSYM tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Sağlık Lisans Tamamlama || YÖK tarafından belirlenecek tarihler geçerli olacaktır.
- Yatay Geçiş || 11 Eylül 2023 Pazartesi - 15 Eylül 2023 Cuma
- Yatay Geçiş Ders Ekleme || 09 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
- Kayıt Yenileme (Ekle-Sil) || 02 Ekim 2023 Pazartesi - 16 Ekim 2023 Pazartesi
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Kayıt gruplarının İnternet Başvuru işlemleri belirtilen tarihlerin ilk günü saat 10:00'da başlayacak, son günü saat 17:00'de sona erecektir.
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2023 AÖF YAZ OKULU KAYITLARI TAMAMLANDI!
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri (AÖF) 2022-2023 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt süreci sona erdi. 03 Temmuz 2023 Pazartesi günü başlayan Yaz Okulu kayıt işlemleri; 07 Temmuz 2023 Cuma günü saat 22:00'de bitti.
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2023 ANADOLU ÜNİVERSİTESİ AÖF YAZ OKULU TARİHLERİ
AÖF yaz okulu 10 Temmuz tarihinde başladı. Yapılan son dakika açıklamasına göre eğitimler 6 hafta sürecek. AÖF yaz okulu 19 Ağustos'ta bitecek.
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