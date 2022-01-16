AÖF final sonuçları ne zaman açıklanacak? Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 8-9 Ocak 2022 tarihlerinde yapıldı. Sınavların sona ermesinin ardından "AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun cevabı da araştırılmaya başladı. Bilindiği gibi, AÖF final sonucu ile öğrencilerin dönem sonu not ortalaması belli olacak. Bu yüzden AÖF sonuçları sorgulama ekranı gün içerisinde oldukça araştırılıyor. Peki, AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AÖF sonuç sorgulama ekranı...