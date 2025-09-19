Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.048,11 %-1,05
        DOLAR 41,3952 %0,25
        EURO 48,8217 %0,11
        GRAM ALTIN 4.871,32 %0,68
        FAİZ 39,84 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 56,40 %1,55
        BITCOIN 116.974,00 %-0,52
        GBP/TRY 56,1194 %0,06
        EUR/USD 1,1776 %-0,10
        BRENT 67,35 %-0,13
        ÇEYREK ALTIN 7.964,61 %0,68
        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Antep Fıstığı ithalatına izin çıktı... BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım: Bu kararla stokçular hariç herkes kazançlı çıkacak - Alışveriş Haberleri

        BAKTAD Başkanı Mehmet Yıldırım: Bu kararla stokçular hariç herkes kazançlı çıkacak

        Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, baklavalık iç fıstığın kilogramının son bir yılda yüzde 213 artışla 2 bin 350 liraya yükseldiğini belirterek, "Bu sene hiç ürün olmasa dahi fıstığın bu rakamlara gelmemesi gerekiyordu. İthalat izni çok isabetli oldu. Bu kararla stokçular hariç herkes kazançlı çıkacak" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 08:27 Güncelleme: 19.09.2025 - 08:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antep Fıstığı ithalatına izin çıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, kabuklu ve kabuksuz Antep fıstığına ithalat izni verilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, baklavalık iç fıstığın kilogramının son bir yılda yüzde 213 artışla 750 liradan 2 bin 350 liraya yükseldiğini söyledi.

        Bu ürünün fiyatında son bir aydaki artışın ise yüzde 38 olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bu yıl mahsulün az olmasını fırsat bilen stokçu tüccarlar, kuraklık ve don olaylarını da bahane ederek fiyatları her geçen gün artırdı. Son olarak 3 bin liralar konuşuluyordu. Öncelikle fıstık, don olaylarından diğer ürünler gibi etkilenmedi. Fiyat artışının hiçbir somut gerekçesi yok. Geçen yıl tarihin en yüksek rekoltesine ulaştık. Türkiye'ye üç yıl yetecek fıstık üretimi gerçekleşti. Hatta o fıstığın en az yarısının depolarda bekletilmeye devam edildiğini biliyoruz. Durum böyleyken bu yıl mahsulün az olmasını fırsat bilen ve daha önce ürünü stoklayan tüccarlar bilinçli şekilde fiyatları yükseltti. Biz de bu konuyu ilgili tüm mecralara ilettik."

        REKLAM

        "ÇİFTÇİNİN KAZANMASINI İSTİYORUZ ANCAK BURADA YÜKLÜ STOK YAPANLAR KAZANIYOR"

        Mehmet Yıldırım, bu konudan sadece baklava ve tatlı üreticilerinin değil lokumcu, helvacı, çikolatacı ve dondurmacı gibi ürünlerinde fıstık kullanan tüm üreticilerin şikayetçi olduğunu vurguladı.

        Yıldırım, "Tüm sektör temsilcileri ve üyeleri bu konudan şikayetçi. Çiftçimizin her zaman kazanmasını istiyoruz ancak burada şu anda kazanan çiftçi değil, ellerinde geçen seneden de yüklü stok bulunduran karaborsacılar kazanıyor. Çiftçi bu konuda bir kazanç elde etmiyor. Zaten çiftçi fıstığı elinde uzun süre tutamıyor." diye konuştu.

        Antep fıstığında geçen yıl tüm zamanların en yüksek rekoltesinin elde edildiğini yineleyen Yıldırım, "Geçen yıl, 'Bu rekolte hiç fıstık olmasa dahi 3 yıl Türkiye'ye yeter.' deniliyordu. Ne oldu da bu yıl rekoltedeki düşüklük bahane edilerek fiyatlar üç katına çıkartıldı." ifadelerini kullandı.

        "İTHALAT İZNİ ÇOK İSABETLİ OLDU, STOKÇULAR HARİÇ HERKES KAZANÇLI ÇIKACAK"

        BAKTAD Başkanı Yıldırım, elinde yüklü stok bulunduran tüccarların ve komisyoncuların istedikleri gibi fiyatları artırması üzerine ithalatın bir an önce açılması için tüm sektör ve paydaşlar olarak yetkililerden talepte bulunduklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Bu sene hiç ürün olmasa dahi fıstığın bu rakamlara gelmemesi gerekiyordu. İthalat izni çok isabetli oldu. Bu kararla stokçular hariç herkes kazançlı çıkacak. Şu anda ABD, İran ve Suriye'den ithalat yapılabilecek. Türkiye'de 60 dolara kadar çıkan iç fıstık fiyatı İran'da 17,5 dolar. İthalat kararı sayesinde fiyatların düşebileceğini, en azından artışın frenleneceğini düşünüyoruz. Çünkü bahsettiğim stok yapanlar fıstığın fiyatını 3 bin liraya çıkartmak istiyordu."

        Yıldırım, Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının harekete geçerek böyle bir karar almalarının çok önemli olduğunu kaydederek, fıstık fiyatları istedikleri seviyeye geldiğinde kendilerinin de baklavada indirim yapacağını anlattı.

        "ARAZİYE DEĞİL, ÜRÜNE DESTEK VERİLİRSE ÜRÜN KAYIT ALTINA ALINIR"

        Mehmet Yıldırım, stokçuluğu ve karaborsacılığı engelleyecek en önemli çözümün "ürünün kayıt altına alınması" olduğunun altını çizerek, "Kayıt altına alınmadığı sürece her sene tekrar edecek bu durum. Tarım ve Orman Bakanlığı araziye veya toprağa değil de ürüne destek verirse fıstık kayıt altına alınır. Böylece ne kadar üretim olduğu bilinir ve ona göre hareket edilir" diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        ABD Senato tarihinde bir ilk
        'Kudüs bizim için önemli'
        'Kudüs bizim için önemli'
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Doktor, eşini ve çocuğunu öldürmekten tutuklanmıştı! Cezaevinde intihar girişimi!
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Sevgili çiftten geriye kalan soru... Düştüler mi atladılar mı?
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 3 bölgede şiddetli sağanak!
        Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
        Fransa'daki protestolara yüz binlerce kişi katıldı
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        Muğla'da ve Antalya'da orman yangını
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Galatasaray'a Almanya'da soğuk duş!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        Okan Buruk: Sorumluluk benim!
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        "Galatasaray geçen senenin önünde futbol oynamıyor!"
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Çayın kültürden kültüre değişen yüzleri
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Macron'dan İran'a yaptırım açıklaması
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Ali Koç'tan TFF ziyareti sonrası açıklama!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        Jose Mourinho, Benfica'ya imzayı attı!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        TFF'den Fenerbahçe'ye yanıt!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        Intel hisseleri uçtu AMD çakıldı!
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        3 yıl süren dava sonuçlandı
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        Yurt dışından gayrimenkul alımında rekor
        "Herkes böyle damat ister"
        "Herkes böyle damat ister"
        Habertürk Anasayfa