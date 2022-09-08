Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bonservisi Portekiz'in Porto kulübünde bulunan Japon oyuncu 28 yaşındaki Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Daha önce Portekiz´de Portimonense, Katar´da Al- Duhail, Birleşik Arap Emirlikleri´nde Al- Ain formaları giyen Shoya Nakajima, sabah saatlerinde sağlık kontrolüne girdi. Kırmızı beyazlılar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da transferi açıkladı. Akdeniz ekibinden yapılan paylaşımda "Kulübümüz Japon futbolcu Shoya Nakajima ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Futbolcumuza hoş geldin der, kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
ANTALYASPOR BASIN SÖZCÜSÜ BAŞKAN: KENDİSİNE 50 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ
28 yaşındaki orta saha için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri´nde gerçekleştirilen imza törenine Antalyaspor Basın Sözcüsü Adnan Başkan katıldı. Adnan Başkan, yaz transfer sezonunu tamamladıklarını belirterek, "Shoya Nakajima çok deneyimli ve kaliteli bir oyuncu. Bizi tercih ettiği için kendisine teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar kendisi için 50 milyon euro bonservis bedeli ödendi. Bugüne kadar en çok bonservis bedeli ödenen Japon oyunculardan biri. 2 yıllık bir anlaşmaya imza atıyoruz. Kendisinin takımımıza çok katkısı olacağına inanıyoruz" dedi.
NAKAJİMA: TAKIMI İZLEDİM VE KARAR VERDİM
Shoya Nakajima ise transferin gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ederek sözlerine başladı. 28 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu Nakajima, "Burada olduğum için çok mutluyum. Antalyaspor´dan teklif geldikten sonra süreç benim için kolay olmadı. Karar vermek de kolay değildi. Ancak takımın oynadığı futbolu izledikten ve fikir sahibi olduktan sonra buraya gelmeye karar verdim" diye konuştu.
10 numara pozisyonunda oynayan Shoya Nakajima'nın piyasa değeri 2019 yılında 25 milyon Euro'ya kadar çıktı. Şu anki piyasa değeri ise 3,5 milyon Euro olan Shoya Nakajima, bugüne kadar forma giydiği 266 lig maçında, 42 gol ve 44 asist üretti. Shoya Nakajima, Japonya milli takımında ise 19 maçta 5 gol kaydetti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!