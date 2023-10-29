Antalyaspor: 1 - Başakşehir: 0 | MAÇ SONUCU
Antalyaspor, Süper Lig'in 10. haftasında Başakşehir'i Dario Saric'in golüyle 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Bitexen Antalyaspor, evinde RAMS Başakşehir'i 1-0 yendi.
8. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Antalyasporlu futbolcuların pas hatasının ardından önünde bulduğu topla ilerleyerek ceza sahasına giren Duarte'nin yerden sert vuruşunda kaleci Leite, topu kornere çeldi.
16. dakikada Antalyaspor öne geçti. Safuri'nin köşe vuruşundan ortasına hareketlenen Saric'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti: 1-0
27. dakikada Safuri'nin ortasına yükselen Buska'nın penaltı noktası üzerinden kafa vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.
40. dakikada Dennis'in sol kanattan ortasına hareketlenen Pelkas'ın kale önünden yaptığı kafa vuruşunda topu kaleci Leite, parmaklarının ucuyla kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Buksa'nın sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından auta gitti.
59. dakikada Jehezkel'in pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Safuri'nin bekletmeden sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.
Karşılaşma ev sahibi takımın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Corendon Airlines Park Antalya
Hakemler: Ümit Öztürk, Murat Tuğberk Curbay, Osman Gökhan Bilir
Bitexen Antalyaspor: Leite, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı (Dk. 62 Bahadır Öztürk), Ömer Toprak, Güray Vural, Erdal Rakip, Saric (Dk. 90 Kaluzinski), Jehezkel (Dk. 69 Erdoğan Yeşilyurt), Bytyqi (Dk. 62 Larsson) , Safuri (Dk. 69 Van de Streek) , Buksa
RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Duarte, Ousseynou Ba, Opoku, Lima, Deniz Türüç , Mahmut Tekdemir (Dk. 81 Onur Ergün), Pelkas (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Aleksic (Dk. 77 Serdar Gürler), Dennis (Dk. 66 Keny), Figueiredo (Dk. 66 Piatek)
Gol: Dk. 16 Saric (Bitexen Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 62 Veysel Sarı, Dk. 72 Van de Streek, Dk. 90+6 Buksa (Bitexen Antalyaspor), Dk. 25 Pelkas, Dk. 32 Opoku, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 83 Ousseynou Ba, Dk. 87 Serdar Gürler (RAMS Başakşehir)