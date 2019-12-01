01 ARALIK 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
"Turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'ya 1 Ocak-30 Kasım ayları arasında hava yoluyla 15 milyon 37 bin 331 turist geldi.
Antalya Kültür ve Turizm Müdürlüğünün verilerine göre, 193 ülkeden turist çeken Antalya, turizm sektöründe bu yıl üst üste rekor kırmaya devam ediyor. Geçen yıl 13 milyon 642 bin turistle tüm zamanların rekorunu kıran kent, bu yıl 11 ayda 15 milyonun üzerinde turisti ağırladı.
Kente hava yoluyla gelen turist sayısı 1 Ocak - 30 Kasım tarihleri arasında 15 milyon 37 bin 331 oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre ise turist sayısında yüzde 17'lik bir artış gerçekleşti.
Antalya'ya aynı dönemde 593 bin 80 yerli turist ziyaret etti.
EN ÇOK RUSLAR GELDİ
Kente gelen turistlerin ülkelerine göre dağılımına bakıldığında ise ilk sırada Ruslar yer aldı. 1 Ocak-30 Kasım tarihleri arasında Rusya'dan 5 milyon 524 bin 160 Rus turist geldi. Rus turist sayısında geçen yıla göre yüzde 16'lık bir büyüme gerçekleşti.
İkinci sırada yer alan Almanya'dan ise gelen turist sayısı 2 milyon 602 bin 725 kişi oldu. Almanya pazarında ise yüzde 15,5'luk bir artış yaşandı.
Kente en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında Ukrayna üçüncü, İngiltere dördüncü, Polonya ise beşinci sırada yer aldı. Ukrayna'dan 802 bin 628, İngiltere'den 705 bin 917 ve Polonya'dan 548 bin 730 turist geldi.
Hollanda, Romanya, Kazakistan, Çek Cumhuriyeti ve İsveç de ilk 10 arasında yer aldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!