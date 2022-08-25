Antalya'da Side kazıları devam ediyor

AA

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti'ndeki kazı çalışmaları sürüyor.

Side Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, yaptığı açıklamada, Side kazılarının 75. yılında devam ettiğini belirtti.

AA'nın haberine göre Side'nin Antik Çağ'da Akdeniz'in en önemli liman kentlerinden biri olduğunu kaydeden Alanyalı, "Bugün ise Anadolu'daki antik kentlerden ayrılan en önemli özelliği, modern yaşamla antik kentin yan yana varlığını sürdürmesidir. Side'de son yıllarda yapılan çalışmalar, antik kent ve modern yaşamın birbirini tehdit eder şekilde değil, destekler şekilde yol almaktadır” ifadelerini kullandı.

Son yıllarda sürdürülen kazı çalışmalarında en önemli merkezlerden birinin hamam-gymnasium kompleksi (Roma İmparatorluğunun tamamına yayılmış olan bir sosyal gelenek) olduğuna dikkati çeken Alanyalı, kazı çalışmalarının güney galerilerde devam ettiğini vurguladı.

Kazılarda Side için önem taşıyan buluntularla karşılaştıklarını aktaran Alanyalı, şunları kaydetti:

"İnsan ölçülerinde ve biraz insan ölçülerinden büyük sekiz heykel açığa çıkardık. Bu heykeller kentin yaşlılar meclisiyle ilgili heykellerdi. Heykeller, daha önceki yazıtlar ve tüm arkeolojik-epigrafik belgeler yan yana getirildiğinde gördük ki bu yapı kentin gençlerinin yetiştirilmesi ve eğitim almaları için yapılmış. Yani Sideli gençler Antik Çağ'da bu gymnasiumda eğitim almışlar. Side'de büyük ve kutsal bir yaşlılar konseyi var. Bir de her bölgenin her mahallenin kendine ait yaşlılar konseyi var."

Kazılarla ilgili kasım ayında da bir sempozyum düzenleyeceklerini belirten Alanyalı, yurt dışından katılım sağlayacak önemli akademisyenlere Side'yi ve kazı çalışmalarını anlatacaklarını bildirdi.