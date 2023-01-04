Antalya'da scooterlar için yeni karar!

DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nce (UKOME) kentte scooterların hız sınırının 50 kilometreyi aştığı yollara girmesinin engellenmesi, hızlarının 20 kilometreye düşürülmesi ve bazı noktalara girişinin engellenmesi kararı alındı. Kararlar, uygulanması için şirket temsilcilerine tebliğ edildi. Scooterların zaman zaman amacı dışında, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve kişi sınırı aşılarak kullanılması, zaman zaman trafik kazalarına ve şikâyetlere konu oluyor. Antalya'da da gelen şikâyetler üzerine UKOME tarafından kurulan komisyonda, alınabilecek önlemler konuşuldu. Komisyon tarafından hazırlanan rapor, kasımdaki UKOME Genel Kurulu'nda oylamaya sunuldu.

HIZI 20 KİLOMETREYE DÜŞÜRÜLECEK Oy birliğiyle kabul edilen rapora göre, kentte scooterların hız sınırı 50 kilometre üstündeki yollara girmemesi, hızının saatte 20 kilometreye düşürülmesi, tramvay yollarında kullanılmaması ve kamu kurum kuruluşlarının etrafında park edilmemesi kararları alındı. PARK VE KİRALAMA NOKTALARI OLUŞTURULACAK Kararlar, uygulanması için şirket temsilcileri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletildi. Raporda ayrıca scooterlar için park ve kiralama noktaları oluşturulması ve uygulamalara eğitim videoları eklenmesi kararlaştırıldı.

"ŞİKÂYETLER ÜZERİNE KOMİSYON OLUŞTURDUK" Antalya Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Nurettin Tonguç, gelen şikâyetler üzerine ilgililerin olduğu komisyon oluşturduklarını belirterek, "Aldığımız karar ile kilometre hızını saatte 20 kilometreye düşürdük. Ayrıca hız sınırı 50 kilometre üzerinde taşıt trafiği olan yollarda kullanılmasını istemiyoruz. Her yere dağılmış şekilde olması nedeniyle tepki alıyoruz. Bununla ilgili de belli alanlarda park ve kiralama alanları belirlemek istiyoruz" dedi.

"ARTIK BELLİ BİR YAŞIN ÜZERİNE KİRALAMA YAPIYORUZ" Okullarda gençlere scooter kullanımı üzerine eğitimler verdiklerini söyleyen Tonguç, "Bu konuyla ilgili gençlerimizi bilinçlendirmek istiyoruz. 2-3 kişi binip kullanıyorlar. Artık belli bir yaşın üzerine kiralama yapıyoruz. Elektronik çitleme dediğimiz sistemle de kamu kurum ve kuruluşları civarında bunların dağılmış şekilde olmalarını istemiyoruz. Bu alanları belirledik, belli yerlerde bu araçların park edilmesini engelleyeceğiz. Bu kararları yönetmeliği çıkaran Ulaştırma Bakanlığı'na ve firmalara gönderdik" diye konuştu.