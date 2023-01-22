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Haberler Gündem Antalya'da develer güreşirken, kural ihlali yapıldığını savunanlar kavga etti! -Güncel haberler

Antalya'da develer güreşirken, kural ihlali yapıldığını savunan deve sahipleri kavga etti

Antalya'nın geleneksel deve güreşleri sürerken ilginç bir olay meydana geldi. 2 deve sahibi kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle tartıştı. Birbirini yumruklayan deve sahipleri ile beraberindekiler arasında arbede yaşandı. Kavgayı, statta önlem amacıyla bulunan polisler ayırdı

Giriş: 22.01.2023 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL
Antalya'da develer güreşirken, kural ihlali yapıldığını savunanlar kavga etti! -Güncel haberler
DHA

Antalya'nın Kumluca ilçesinde düzenlenen Geleneksel Folklorik Deve Gösterileri'nde develer güreşirken, kural ihlali yapıldığını savunan deve sahipleri kavga etti. Deve sahiplerinin kavgasını polis ayırdı.


Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği ile Kumluca Belediyesi tarafından Geleneksel Folklorik Deve Gösterileri yapıldı. Kumluca Karatepe Stadı'nda düzenlenen güreşlere Ege, Marmara ve Akdeniz bölgesinden yaklaşık 120 güreş devesi katıldı. Kumluca Devecileri Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zafer Gemici, "Çok güzel güreşlerimiz oldu. Develeri ayırmakta zorluk çektik. Hem develerimiz hem de Kumluca halkı güreşleri özlemiş" dedi.



Güreşlerde kaymakamlık kupasında Kumluca'dan 'Eşi Yok' ve Buharkent'ten 'Emir Efe' adlı develer güreşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi Kupası Güreşi'nde ise Kumluca'dan 'Arslan Bey', Buharkent'ten 'Miraybey' adlı develer güreşti. Kumluca Belediyesi Kupası'nda ise Kumluca'dan 'Salih Bey', Kuşadası'ndan 'Dervişoğlu' adlı develer mücadele etti. Deveciler Derneği Kupası'nda Kumluca'dan 'Çılgın Boran' ve İncirliovadan 'Lirika 2' adlı develer güreş tuttu. Güreşlere katılan deve sahiplerine kupa ve halı verildi.


Güreşler sürerken 2 deve sahibi kural ihlali yapıldığı gerekçesiyle tartıştı. Birbirini yumruklayan deve sahipleri ile beraberindekiler arasında arbede yaşandı. Kavgayı, statta önlem amacıyla bulunan polisler ayırdı.

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