Annesini öldüren babasını yaraladı, serbest kaldı

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İHA'nın haberine göre; olay, dün Yeni Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Eski eşi Sözen Tutci'nin (55) evine gelen Mustafa Y. (48), tabancayla ateş etti.

Kurşunların hedefi olan kadın kanlar içinde yerde kalırken, Mustafa Y. müdahale etmeye çalışan oğlu Vedat Y'yi (32) de bacağından vurdu. Evdeki kendi silahını alan Vedat Y. ise babasını ateş ederek yaraladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

7 SENE ÖNCE BOŞANMIŞTI Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sözen Tutci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Zanlı Mustafa Y. Kocaeli Şehir Hastanesine, oğlu Vedat Y. ise Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Vedat Y., tekerlekli sandalye ile sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mustafa Y'nin de hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Tutci'nin eşinden 7 sene önce boşandığı, 5 çocuğundan Sinan Y'nin ise geçtiğimiz mart ayında Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybettiği bildirildi. *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.