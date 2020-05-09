Anneler Günü sözleri ve mesajları, bu sene koronavirüs gölgesinde geçecek Anneler Günü için en ideal seçenekler arasında yer alıyor. Uzakta olan ve yanına gidemediğiniz annenize göndereceğiniz içten bir mesaj onu mutlu edecektir. Anneler Günü mesajı ve sözleri ile 2020 Anneler Günü kutlama tarihi haberimizde.