15 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Muğla'nın Datça ilçesinde, 3 yaşındaki B.T.'ye fiziksel şiddet uyguladıkları ileri sürülen annesi 29 yaşındaki Ayşe K. ile annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen 28 yaşındaki Erdal D., jandarma tarafından gözaltına alınıp, adliyeye sevk edildi.
Korkunç olay, önceki gün öğle saatlerinde, Hızırşah Mahallesi Muhtarlığı'na 3 yaşındaki çocuğun annesi ve annesinin birlikte yaşadığı ileri sürülen erkek arkadaşı tarafından dövülüp, tek başına eve kilitlendiği ihbarıyla ortaya çıktı. İhbarın ardından Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, inceleme yapmak üzere söz konusu eve gitti.
İçeriden ağlama sesleri gelmesi üzerine Muhtar Ermiş, mahalleden birkaç kişiyi de yanına alarak, anahtarı üzerinde bırakılmış olan kapıyı açıp, içeri girdi. Oturma odasında her iki gözü de morarmış şekilde, ağlarken bulan minik B.T.'nin içler acısı halini gören Muhtar Ermiş ve beraberindekiler şok yaşadı.
SAVCILIK SORUŞTARMA AÇTI
Yaşadıkları nedeniyle korktuğu belirlenen B.T., evden alınarak muhtarlığa götürüldü. Ardından da durum jandarmaya bildirildi. Jandarma, B.T.'nin Datça Devlet Hastanesi'nde gerekli tedavilerini yaptırırken, durum savcılığa da bildirildi. Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine çocuğa şiddet uyguladığı belirlenen bir otelde bulaşıkçılık yapan annesi Ayşe K. ile 2 yıldır birlikte yaşadığı ileri sürülen Datça Belediyesi'nin taşeron firmasında temizlik işçisi olarak çalışan erkek arkadaşı Erdal D.'yi aynı gün gözaltına aldı. Ayşe K.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen tek çocuğunun babasından bir süredir ayrı yaşadığı ve boşanma davalarının sürdüğü öğrenildi. İki şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.
KORUMA ALTINA ALINDI
Talihsiz B.T.'nin ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Muğla Çocuk Sığınma Evi'nde koruma altına alındığı açıklandı. Hızırşah Mahallesi Muhtarı Özay Ermiş, ihbar üzerine olayın yaşandığı eve geldiğini belirterek, "İçeriden çocuğun ağlama sesleri geliyordu. Mahalleli ile içeri girip, çocuğu kurtardık. Çocuk çok kötü darp edilmişti. Çocuğun güvenliğini sağlamak için evden alıp, muhtarlık binamıza getirdim. Çocuğu güvenliğe aldıktan sonra, jandarmaya bilgi verdim. Ailesini aradım. Mahallede bir ön araştırma yaptım. Vatandaşlara sorup soruşturdum. Çocuğu sürekli evde yalnız bir şekilde bırakıp işe gittiklerini öğrendim. Soruşturma başlatıldı. Umarım çocuk bu travmayı en kısa sürede atlatır" diye konuştu.
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