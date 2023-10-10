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        Haberler Gündem 3. Sayfa Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma! - Son dakika Konya haberleri

        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!

        Konya'da emekli imam 55 yaşındaki Hüseyin Çoban ve eşi 51 yaşındaki Mürüvvet Çoban'ı, evlerinde tabancayla öldüren 26 yaşındaki Mücahit Çoban'ın yargılanmasına başlandı. Çoban, savunmasında, ''Bunu Allah emretti, ben de yaptım. Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım. Beni gaza getirdiler, o yüzden yaptım. Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim'' dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 14:56 Güncelleme: 10.10.2023 - 15:10
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        Anne ve babasını öldüren sanıktan "Pes" dedirten savunma!
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        Konya'da olay, 1 Haziran'da Çumra ilçesi İçeriçumra Mahallesi 74946 Sokak´ta bulunan 2 katlı müstakil evde meydana geldi.

        ANNE VE BABALARINDAN HABER ALAMADILAR

        Anne ve babasını öldüren Mücahit Çoban.
        Anne ve babasını öldüren Mücahit Çoban.

        DHA'da yer alan habere göre 1'i erkek 3 çocuk babası Hüseyin (55) ve eşi Mürüvvet Çoban'dan (51) kızı Nazire Ünsal haber alamadı. Bunun üzerine aynı mahallede oturan kayınpederine durumu anlattı.

        KARI KOCA KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        Öldürülen baba Hüseyin Çoban.
        Öldürülen baba Hüseyin Çoban.

        Kayınpederi de Hüseyin ve Mürüvvet Çoban'ın oturduğu eve gitti. Kilitli olmayan kapıyı açıp eve girdiğinde Çoban çiftini kanlar içerisinde yatarken buldu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜKLERİ BELİRLENDİ

        Öldürülen anne Mürüvvet Çoban.
        Öldürülen anne Mürüvvet Çoban.

        Ekiplerce yapılan kontrolde Çoban çiftinin tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi. Çiftin cansız bedenleri otopsi için Çumra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsinin ardından da mahalle mezarlığına defnedildi.

        ANNE VE BABASINI ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        Olayın ardından gözaltına alınan oğulları Mücahit Çoban, anne ve babasını öldürdüğünü itiraf etti. Ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

        YARGILANMASINA BAŞLANDI

        Tutuklu Mücahit Çoban, 'Üst soy akrabayı öldürmek' suçun Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Bugün görülen duruşmaya tutuklu Çoban ve öldürülen çiftin kızları Azize Balcı, Nazire Ünsal ve olayda hayatını kaybeden Hüseyin Çoban'ın annesi Nazire Çoban katıldı.

        "ARKADAŞLARIM GAZA GETİRDİ"

        Mücahit Çoban, savunmasında arkadaşlarının gazına gelerek bu olayı yaptığını öne sürerek, ''Bunu Allah emretti ben de yaptım. Geçmişten gelen sorunlarım var. Arkadaşlarımdan başka bir olay nedeniyle tabanca aldım. Beni gaza getirdiler o yüzden yaptım'' dedi.

        "EVLATLIKTAN REDDEDERİM' DEMESİ DOKUNDU"

        Olaydan bir gün önce de babasıyla, kız isteme meselesi nedeniyle tartıştığını belirten Çoban, ''Bana 'Seni evlatlıktan reddederim' demesi çok dokundu. Bu durum çocukluktan beri gelen bir sorun.

        "ARKADAŞLARIMDAN ŞİKAYETÇİYİM"

        Bana silahı temin eden arkadaşlarımdan da şikayetçiyim. Kendilerini kurtarmak için ifade verdiler" diye konuştu. Duruşmaya katılan Azize Balcı ile Nazire Çoban, Mücahit Çoban'dan şikayetçi olurken, Nazire Ünsal ise kardeşinden şikayetçi olmadı.

        AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

        Mahkeme heyeti, Çoban'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup, olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan sağlık raporu ile daha önce psikolojik tedavi gördüğü Konya Numune Hastanesi ile Konya Şehir Hastanesi'nde tedavi süreçleriyle ilgili rapor istedi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

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        #Konya
        #Son dakika haberler
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