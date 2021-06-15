Kızı, dini nikahlı eşiyle evlendi! Sonrası vahşet!

İHA

Mersin'de, alınan bilgiye göre, Anamur İlçesi'ndeki Saray Mahallesi'nde, bugün 04.00 sıralarında 2 katlı bir evde meydana gelen olayda, H.D, (38) polisi arayıp, "2 çocuğumu öldürdüm acil ekip gelsin" diye ihbarda bulundu.

İKİ ÇOCUK DA BIÇAKLA YARALANMIŞ BULUNDU

İHA'da yer alan habere göre olay yerine giden polis, 9 yaşındaki M.Y.D'yi omuz ve koltuk altından, 2 yaşındaki M.D'yi karnından ve göğsünden bıçakla yaralı halde buldu.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Ağır yaralanan kardeşler olay yerine çağrılan 112 ekipleri tarafından Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kardeşlerin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

KENDİSİNE ASIP HAYATINA SON VERDİ

H.D ise olayı gerçekleştirdikten sonra evin çatısına çıkan demir merdivenin altıncı basamağına kendisini iple asarak intihar etti.

DİNİ NİKAHLI EŞİ KIZIYLA KAÇTI

Yapılan incelemede, H.D'nin psikolojik rahatsızlıkları olduğu, ilk eşinin cezaevinde, ikinci dini nikahlı eşi Uğur H.'nin, ilk eşinden olan kızı G.D. (18) ile kaçtığı, 31 Mayıs 2021 tarihinde de Star TV'de yayınlanan programa katıldığı ve gerçeği burada öğrendiği ortaya çıktı.