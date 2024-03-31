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        Haberler Gündem Ankara Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Ankara Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Ankara Yenimahalle Belediye başkan adayları

        Ankara Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Ankara Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Ankara Yenimahalle Belediye başkan adayları

        Ankara Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı kimdir? Ankara Yenimahalle Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Yenimahalle Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Yenimahalle Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Yenimahalle yerel seçim sonuçları..

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.03.2024 - 17:07 Güncelleme: 31.03.2024 - 17:07
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        Ankara Yenimahalle Belediyesi hangi partide? Ankara Yenimahalle Belediye başkanı kimdir? Ankara Yenimahalle Belediye başkan adayları
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        Ankara Yenimahalle BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

        2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Yenimahalle Belediye Başkanlığını 238187 alınan oy ve %58.35 oy oranı ile Cumhuriyet Halk Partisi adayı Fethi Yaşar kazanmıştır.

        Yenimahalle Belediye Başkanlığı Oy Oranları

        Cumhuriyet Halk Partisi %58.35

        Adalet ve Kalkınma Partisi %40.21

        Saadet Partisi %1.08

        Demokrat Parti %0.19

        Bağımsız Türkiye Partisi %0.16

        Bağımsız %0.05

        Ankara Yenimahalle BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

        ABDULKADİR AYDOĞAN - AK Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı FETHİ YAŞAR - CHP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı SEVİN ÇAĞLAYAN - İYİ Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı MAHMUT CELAL ÜNSAL - MEMLEKET Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AYNUR - VATAN Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı SANEM DENİZ KURAL - BĞMSZ Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı YILMAZ AKGÜL - HÜDAPAR Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı YUSUF YILDIZ - DEVA Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı ÖNDER İLDEŞ - DEVA Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı AHMET HAYDAR İLİK - BTP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı HADİYE KEMEÇ - YTP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ERBEK - DEM Parti Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı ZİYA YİĞİT TUNÇER - ANAP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı HAKAN BULUT - TKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı MUSTAFA AYDIN - SP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı MUZAFFER ADEMİ - BTP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı CEMAL KİŞİ - HÜDAPAR Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı MAHİ ÖZNUR BİLEN - TİP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı BEYHAN GÜLER YILMAZ - Gelecek Partisi Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı YASEMİN KÖKTAŞ - EMEP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı ENDER GÜRTAN - HKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı MUHAMMET DOĞAN - YENİDEN REFAH Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı AHMET ATEŞ - MP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı GAMZE KILINÇ - YENİDEN REFAH Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı MUHSİN ÖMER ÇİFTÇİ - MİLLİYOL Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı ENVER AYDIN - DSP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı GÜLAY BOZGUN - HKP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı ŞABAN TEKİN - MİLLİYOL Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı CANER GÖKÇE - ZP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı YAKUP ENGİN - DEVA Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı SERHAD ÖZDAMAR - ZP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı ALİ OSMAN GÜRKAN - BBP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı GÖKHAN AKÇAKAYA - AP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı OSMAN DURAN - MP Ankara Yenimahalle Belediye Başkan Adayı

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