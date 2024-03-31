Ankara Haymana Belediyesi hangi partide? Ankara Haymana Belediye başkanı kimdir? Ankara Haymana Belediye başkan adayları
Ankara Haymana Belediyesi hangi partide? Ankara Haymana Belediye Başkanı kimdir? Ankara Haymana Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Ankara Haymana Belediyesini hangi parti kazandı ve Ankara Haymana Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Ankara Haymana yerel seçim sonuçları..
Ankara Haymana BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Ankara Haymana Belediye Başkanlığını 11903 alınan oy ve %43.60 oy oranı ile Adalet ve Kalkınma Partisi adayı Özdemir Turgut kazanmıştır.
Haymana Belediye Başkanlığı Oy Oranları
Adalet ve Kalkınma Partisi %43.60
Cumhuriyet Halk Partisi %21.85
Demokrat Parti %21.68
Saadet Partisi %8.41
Halkların Demokratik Partisi %3.59
Bağımsız %0.49
Bağımsız Türkiye Partisi %0.23
Vatan Partisi %0.15
Bağımsız Aday %0.03
Ankara Haymana BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİÖZDEMİR TURGUT - AK Parti Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı LEVENT KOÇ - CHP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı AYŞE ŞİMŞİR - İYİ Parti Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı BURAK KÜÇÜK - MEMLEKET Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı EMİN YILDIRIM - VATAN Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı NECATİ ORMAN - BĞMSZ Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı SELİM AKGÜL - SP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı AYDIN İLİK - BTP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı MEHMET ALİŞAN YAŞAR - DEVA Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı SERCAN CEM CANTAŞ - HKP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı FİKRET BAYTAR - BTP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı MAHMUT BAŞARAN - DEM Parti Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı TARKAN DENİZKAYA - DSP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı CAN OKAN ERDEN - DSP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı VEYSEL CAVLAK - MP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı MEHMET SEZGİN KUBAT - DP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı MUSTAFA ATEŞ - HÜDAPAR Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı FURKAN EFE DİKİLİTAŞ - DEVA Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı SALİH AYDEMİR - YENİDEN REFAH Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı HAKKI KOCA - YTP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı KIVILCIM ZELAL KUŞCU - HKP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı ÖMER ERCAN - YENİDEN REFAH Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı AHMET ÖZDEMİR - MP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı ERTUĞRUL DUYGU - ZP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı VOLKAN ALTINIŞIK - DEVA Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı ŞEYH BİLAL DURMUŞ - MP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı İLHAN KARAMAN - DEM Parti Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı HALİL HAKAN ERÇELEBİ - MİLLİYOL Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı GÜÇLÜ EMRE ÖZGÜR - ZP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı ADNAN AKPOLAT - DEVA Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı BURAK YILDIZ - AB Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı MAHMUT GÜLMEZ - SP Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı HAKAN KIYAK - DEM Parti Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı SÜLEYMAN ALPSOY - HÜDAPAR Ankara Haymana Belediye Başkan Adayı
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