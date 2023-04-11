Spor Toto 1. Lig'in 32. haftanın açılış maçında Ankara Keçiörengücü, Göztepe'yi ağırladı. Mücadele Göztepe'nin 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.
Göztepe'de goller 10. dakikada Atınç, 52. dakikada Mamah ve 82. dakikada Mihojevic'ten geldi.
Ankara Keçiörengücü'nün gollerini ise 64. dakikada Melih ve 66. dakikada Caner Aktaş attı.
Göztepe aldığı kritik galibiyet sonrası play-off potasına girerken rakibi Keçiörengücü'nü de puan tablosunda geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar puanını 51 yaparken Keçiörengücü ise 47 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise Denizlispor'a konuk olacak.