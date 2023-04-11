Ankara Keçiörengücü'nün gollerini ise 64. dakikada Melih ve 66. dakikada Caner Aktaş attı.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Eyüpspor'u ağırlayacak. Keçiörengücü ise Denizlispor'a konuk olacak.

Göztepe aldığı kritik galibiyet sonrası play-off potasına girerken rakibi Keçiörengücü'nü de puan tablosunda geride bıraktı. Sarı-kırmızılılar puanını 51 yaparken Keçiörengücü ise 47 puanda kaldı.