Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi yolda

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlenen Mega Ulaştırma Projeleri ile İstanbul'da Sürdürülebilir Ulaşım Çözümleri Paneli'nde konuşan Uraloğlu, bir metropolde ulaşımın yaşam kalitesini doğrudan etkileyen bir mesele olduğunu söyledi.

Uraloğlu, Avrupa'da ilk kez gerçekleştirilecek "Eş Zamanlı Bağımsız Üçlü Paralel Pist Operasyonları" uygulamasını gelecek sene 17 Nisan’da hizmete alacaklarını, İstanbul Havalimanı'na 3 paralel pistte aynı anda 3 uçağın iniş ve kalkış yapabilmesi imkanını kazandırmış olacaklarını ifade etti.

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İSTANBUL'UN 1004 KİLOMETRE METRO HATTINA İHTİYACI VAR Bu sistem hayata geçtiğinde İstanbul Havalimanı’nın bir daha birinciliği kaptırmayacağının altını çizen Uraloğlu, "Yaptığımız hesaplamalar, İstanbul'un 1004 kilometre metro hattına ihtiyacının olduğunu gösteriyor. Her zaman dile getirdiğimiz üzere İstanbul'un ulaşım sorununu artık yüzeyden çözmek mümkün değil. Dünyanın önde gelen metropollerinde olduğu gibi, İstanbul’da da daha fazla metro hattıyla ulaşımın büyük oranda yerin altına inmesi lazım." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM 16 milyon kişinin yaşadığı İstanbul'da yaklaşık 5 milyon 800 bin motorlu kara taşıtının bulunduğuna dikkati çeken Bakan Uraloğlu, nüfus yoğunluğu ve araç sayısının kent içi trafiğini çok ciddi şekilde etkilediğini vurguladı. "Ankara, İzmir ve Bursa toplamındaki araç sayısından bir miktar daha fazla İstanbul'daki araç sayısı, 5 milyon 800 bin." diyen Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İSTANBULLULARIN YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTTİK" "Bu araç sayısı, gerçekten bütün yaşamı, bütün gündelik yaşamı etkileyen bir sayı. Bugün İstanbul'daki araç sayısının 52 ilimizin toplamındaki araç sayısından daha fazla olduğunu özellikle belirtmek isterim. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde İstanbul'u Avrupa'nın ve dünyanın en gelişmiş şehirlerinden biri haline getirmek için dev projeler inşa ettik. Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu ve İstanbul-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı gibi mega projeleri hayata geçirerek İstanbul’u modern ve etkili bir ulaşım altyapısı ile hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşımaya gayret ettik ve taşıdık."

REKLAM Bakan Uraloğlu, "İstanbulluların yaşam kalitesini yükselttik. Son 22 yılda İstanbul'un ulaşım ve iletişim altyapısına 1 trilyon 206 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik." dedi. Bölünmüş yol uzunluğunu 350 kilometreden 795 kilometreye çıkardıklarını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti: "3 bin 410 metre uzunluğunda 68 köprüsü vardı, biz köprü sayısını 953'e, toplam köprü uzunluğunu da 115 bin 332 metreye yükselttik. Kıyaslayacak olursak Üsküdar’dan neredeyse Kocaeli Kartepe'ye kadar uzanan bir mesafeden bahsediyoruz. İstanbul’da 932 metre uzunluğunda sadece 3 tünel vardı, biz 12 tünel daha yaparak 22 bin 406 metreye çıkardık. Bu tünellerimiz ile İstanbul kent içi trafiğine nefes aldırdık. Kuzey Marmara Otoyolu’nu, 2016 yılında Odayeri-Paşaköy’le başlayan ilk etabıyla birlikte milletimizin ve İstanbulluların hizmetine sunduk. Otoyolumuzun son kısmını oluşturan Nakkaş-Başakşehir Kesimi'ndeki yapım çalışmalarımıza da tüm hızıyla devam ediyoruz. Nakkaş-Başakşehir Projesi, 25 kilometresi ana gövde ve 20 kilometresi bağlantı yolları olmak üzere toplam 45 kilometre uzunluğunda. İstanbul’da yaşayan kardeşlerimizin trafik çilesini bir nebze olsun azaltacak projemizin ilave katkıları da olacak."

REKLAM Uraloğlu, TEM Otoyolu'nda trafiğin rahatlamasını temin edeceklerini, Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi ile Olimpiyat Stadı’na ulaşımı kolaylaştıracaklarını açıkladı. SARIYER KİLYOS TÜNELİ PROJESİ Hadımköy, Deliklikaya, İkitelli Sanayi ve organize sanayi bölgelerinin de birbirlerine bağlanmış olacağını belirten Uraloğlu, Avrupa yakasının üretim merkezi olan tesislere doğrudan otoyol erişimi sağlayarak sanayi ile ticaretin gelişmesine katkı sunacaklarının altını çizdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, "Sarıyer Kilyos Tüneli Proje'miz de İstanbul’da yapım çalışmaları devam eden önemli kara yolu projemizden bir tanesi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğunda, 2 geliş ve 2 gidiş, toplam 4 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol standardında çift tüplü tünel olarak inşa edilen projemizin toplam uzunluğu bağlantı yolları ile birlikte 8,2 kilometredir." diye konuştu.

Tamamlandığında ücretsiz hizmete başlayacak projenin, Kuzey Marmara Otoyolu ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne, Sarıyer, Maslak ve Levent bölgelerinden erişimi kolaylaştıracağını anlatan Uraloğlu, Sarıyer-Çayırbaşı Tüneli ve akabindeki Sarıyer-Kilyos Tüneli vasıtasıyla İstanbul Havalimanı ile İstanbul'un iş merkezleri arasında hızlı bir ulaşımı tesis etmiş olacaklarını kaydetti.

REKLAM Uraloğlu, proje sayesinde mevcut imar yollarına göre mesafeyi 3 kilometre kısaltacaklarını belirterek, seyahat süresini 35 dakikadan 5 dakikaya indirmiş olacaklarını vurguladı. "İstanbul’un kuzeyinde yer alan Kilyos, Demirciköy, Uskumruköy, Gümüşdere, Zekeriyaköy ve Kısırkaya gibi mahallelerde yaşayanlar, tüneller sayesinde İstanbul’un merkez bölgelerine kolaylıkla erişebilecekler. İstanbul'u bir baştan diğer başa modern raylı sistem ağlarıyla donatıyoruz." ifadelerini kullanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"Asrın projesi Marmaray ve Gebze-Halkalı Banliyö Hattı ile birlikte Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metrosu ve İstanbul Havalimanı - Arnavutköy kesimi, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı, Levent-Hisarüstü Metrosu, Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi-Kayaşehir Metrosu, Bakırköy Sahil-Bahçelievler Güngören-Bağcılar Kirazlı Metrosuyla İstanbul’da yapımını tamamlayıp İstanbulluların hizmetine sunduğumuz metro hattı uzunluğumuz, Bakanlık olarak 161,8 kilometre. Şu anda Halkalı-İstanbul Havalimanı hattımızın 17,5 kilometrelik Halkalı- Arnavutköy kesimi ve 4,53 km uzunluğundaki Altunizade-Çamlıca Camisi- Bosna Bulvarı Metrosu'nda yapım çalışmalarına devam ediyoruz. 17,5 kilometrelik Halkalı-Arnavutköy kesimini de bitirdiğimizde tamamı yer altında olan metro sınıfında Türkiye’nin en uzun ve en hızlı, dünyanın da en uzun metro hatlarından biri olacak 69 kilometrelik ring hattını tamamlamış olacağız. Vatandaşlarımıza hizmet sunan 37,5 kilometre uzunluğundaki Gayrettepe- İstanbul Havalimanı ve yapım çalışmaları devam eden Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hatlarının oluşturduğu bu ring hattımız sayesinde hattımızın en uç noktalarındaki Gayrettepe ile Halkalı istasyonları arasında seyahat eden bir yolcu, 57 dakikada yolculuğunu tamamlayabilecek."

REKLAM Uraloğlu, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Projesi'nin yapım çalışmalarına ara vermeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinde hayata geçireceğimiz demir yolu bağlantısı ile İstanbul Boğazı üzerinde Marmaray'a alternatif ikinci bir demir yolu hattını daha inşa etmiş olacağız." dedi. ANKARA-İSTANBUL SÜPER HIZLI TREN HATTI PROJESİ Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'ndan sonra tamamen yeni bir hat olacak Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı Projesi'ni gündemlerine aldıklarını belirten Uraloğlu, "Süper hızlı tren hattımızın güzergah uzunluğu 344 kilometre olacak. Saatte 350 kilometre hıza ulaşacak trenlerimizle seyahat süresini 80 dakikaya indireceğiz. 10 yıllık projeksiyonda inşallah bunu hayata geçireceğiz." bilgisini paylaştı.

Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın, kapasitesiyle Türkiye’yi uluslararası aktarma merkezi yaptığını ve Türkiye'yi küresel havacılıkta zirveye taşıdığını söyledi. Bugün İstanbul'un havacılık alanında dünyanın en büyük küresel transit merkezlerinden biri haline geldiğine işaret eden Bakan Uraloğlu, şunları dile getirdi: "Bakanlığımız, hayata geçirdiği Marmaray açılışından bugüne 11 yıllık periyot içerisinde 1 milyar 250 milyon yolcuya hizmet etmiştir yani Türkiye nüfusunun yaklaşık 15 katı insanımıza Marmaray hizmet etmiştir. Geçtiğimiz günlerde bir rekor kırdık, günlük yaklaşık 735 bin yolcuya ulaşmış olduk. İstanbul'da Marmaray'ın ya da bahsettiğim diğer metro ve raylı sistem hatlarının yapılmadığını düşünün ya da boğazın iki yakasının hala sadece iki köprüyle, Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüleriyle geçildiğini düşünelim. 8. yılını tamamlayan Avrasya Tüneli, 8 yılda 151 milyon araca hizmet etmiştir. Toplam 261 bin ton yakıt, 115 bin ton egzoz emisyonu salınımı ve 211 milyon saat zaman tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine 2 milyar dolar katkı sağladı."

Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden hizmete açıldığı günden bu yana yaklaşık 203 milyon aracın geçtiğini söyleyen Uraloğlu, "Büyük çoğunluğunun ağır taşıt olduğunu özellikle söylemek isterim. Avrasya Tüneli'nin ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de inşa edilmediğini düşünelim, sizce İstanbul'da kent içi trafik nasıl olurdu?" diye sordu. "Avrasya Tüneli'nden günde 80 bin araç geçiyor." diyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden günde 150 bin araç geçiyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden 200 bin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden 240 bin civarında araç geçiyor. Marmaray'dan günde 300 tren seferiyle 600 - 700 bin kişi hizmet alıyor. Biz, sadece AK Parti hükümetlerimiz döneminde Marmaray'ı, Avrasya Tüneli'ni ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü bir an yapmadığımızı düşünelim. '3 geçişte bir bakım çalışması başlatıyoruz.' dersem bırakın İstanbul'u bırakın, Türkiye'yi, Avrupa felç olur. Onun için yaptığımız imalatların gerçekten neye tekamül ettiğini böyle bir bakış açısıyla değerlendirebiliriz."

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.