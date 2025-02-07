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        Haberler Bilgi Gündem Ankara'daki sahte alkol olayı nedir, son durum nedir, ölenlerin sayısı kaça çıktı? Ankara Valisi Vasip Şahin'den sahte içki açıklaması

        Ankara'daki sahte alkol olayında son durum nedir? Ankara Valisi Vasip Şahin'den sahte içki açıklaması

        Ankara'da sahte alkol nedeniyle ölenlerin sayısı artıyor. Ankara Valisi Vasip Şahin, Başkentte 33 kişinin hayatını kaybettiğini, 20 kişinin yoğun bakımda tedavi altında olduğunu söyledi. Vasip, vatandaşları alkol alırken yetkili satıcılardan ve bilinen yerlerden almaları gerektiği konusunda uyardı. İşte, Vali Şahin'in açıklamalarıyla Ankara sahte alkol olayında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.02.2025 - 13:01 Güncelleme: 07.02.2025 - 13:01
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        • 1

          Türkiye gündemine konu olan sahte alkol vakalarından haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, Ankara Valisi Vasip Şahin Başkentte yılbaşından bugüne kadar sahte alkol nedeniyle 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de yoğun bakımda olduğunu açıkladı. İşte, Ankara'daki sahte alkol olayına ilişkin bilinen tüm detaylar...

        • 2

          ANKARA'DA SAHTE İÇKİ OLAYI NEDİR?

          Ankara Valisi Vasip Şahin, "Anafartalar Şehit Kamil Arslan Polis Merkezi Amirliği Açılış Töreni"nde konuştu. Vali Şahin, burada yaptığı konuşmada, Ankara'da yılbaşına hazırlık sürecinden bugüne kadar, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu ifade etti.

        • 3

          ANKARA'DA ŞU ANA KADAR 33 KİŞİ SAHTE ALKOLDEN ÖLDÜ

          Şahin konuya ilişkin şunları söyledi: "Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı olarak ciddi ölüm olayları yaşanmaktadır. Bu bizi derinden üzmekte ve daha fazla teyakkuz haline sokmaktadır.

          Son zamanlarda, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtmek isterim.

          Sahte alkol üreterek, vatandaşlarımızın canına kast edenlerle kolluk güçlerimiz geceli gündüzlü mücadele etmektedir. Denetimlerine, gıda denetim birimlerimiz de katılarak destek veriyor.

        • 4

          "102 TON ETİL VE METİL ALKOL ELE GEÇİRİLDİ"

          Bu çalışmalar sonucunda yaklaşık 102 ton etil ve metil alkol ele geçirilmiştir. Bunların 62 tonu, Düzce ve Konya'dan elde edilmiş, 40 küsür ton da ilimiz sınırları dahilinde ele geçirilmiştir.

          Bu konuyla ilgili olarak 32 şüpheliye yönelik işlem yapılmış, bunların 13'ü tutuklanmış, 17'siyse tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilmiş, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

          "VATANDAŞIMIZ BİZE İHBARDA BULUNABİLİR"

          Vatandaşlarımızı ikaz etmek istiyorum, ne olur alkolden uzak duralım. Sağlığımıza zararlı hele sahte alkol canımıza kast eden bir madde. Bu tür satışları yapanlarla ilgili vatandaşlarımız bizimle iletişime geçebilir. Mail atabilir, telefonla ulaşabilir."

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