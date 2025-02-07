ANKARA'DA ŞU ANA KADAR 33 KİŞİ SAHTE ALKOLDEN ÖLDÜ

Şahin konuya ilişkin şunları söyledi: "Son günlerde ilimizde sahte alkole bağlı olarak ciddi ölüm olayları yaşanmaktadır. Bu bizi derinden üzmekte ve daha fazla teyakkuz haline sokmaktadır.

Son zamanlarda, sahte içki kullanımına bağlı olarak 33 kişinin vefat ettiğini, 20 kişinin de hastanelerde yoğun bakımda tedavi altında olduğunu belirtmek isterim.

Sahte alkol üreterek, vatandaşlarımızın canına kast edenlerle kolluk güçlerimiz geceli gündüzlü mücadele etmektedir. Denetimlerine, gıda denetim birimlerimiz de katılarak destek veriyor.