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        Ankara'da yarın toplu taşıma ücretsiz

        Ankara'da EGO Genel Müdürlüğü, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde toplu taşımanın ücretsiz olacağını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 30.04.2024 - 19:25
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        Ankara'da yarın toplu taşıma ücretsiz
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        EGO Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Başkentte, EGO Genel Müdürlüğü tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde vatandaşlarımıza toplu taşıma hizmeti ücretsiz olarak verilecektir. 360 güzergahta, cumartesi servis programıyla hizmet verecek EGO otobüslerinin hareket saatlerine ve güzergahlarına, EGO CEP'TE mobil uygulamasından ve kuruluşumuz internet sitesinden 'www.ego.gov.tr' ulaşılabilir."

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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