Ankara'da sokak hayvanları için mama üretimi başladı

Ankara eden Büyükşehir Belediyesi, günlük kapasitesi 3 ton olan mama üretimi için düğmeye bastı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadelere yer verdi:

Sokaktaki dostlarımız için hijyenik ve sağlıklı mama üretmeye başladık. Bu sayede bütçemizde de yıllık en az 3.5 milyon TL tasarruf sağlayacağız.