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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü

        Ankara'da komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü

        Ankara Çubuk'ta 'bahçelerindeki ağaçlara zarar verme' meselesinden aralarında husumet bulunan komşuların son kavgası kanlı bitti. Lütfü Topçu, mahkemelik olduğu komşuları İbrahim ve Nazik Bartan'ı pompalı tüfekle öldürüp aynı silahla intihar etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 05:05 Güncelleme: 06.09.2023 - 05:05
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        Komşuların 'ağaç' kavgası kanlı bitti: 3 ölü
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        Ankara'nın Çubuk ilçesinde Lütfü Topçu (68), daha önceden birbirlerinin bahçesindeki ağaçlara zarar verme meselesi nedeniyle mahkemelik olduğu komşuları İbrahim Bartan (73) ve eşi Nazik Bartan'ı (68) pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

        Olay, dün öğleden sonra Aşağıemirler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre komşu olan İbrahim Bartan ile Lütfü Topçu arasında bahçelerindeki ağaçlara zarar verme meselesi nedeniyle husumet oluştu. Ağaç meselesi yüzünden kavga edip mahkemelik oldukları öğrenilen iki komşu, bugün yeniden tartıştı.

        KOMŞULARINI VURDUĞU TÜFEKLE İNTİHAR ETTİ

        Yaşanan gerginliğin ardından Lütfü Topçu, evinden aldığı pompalı tüfekle komşusu İbrahim Bartan ve eşi Nazik Bartan'a, evlerinin önünde tankerlerinin tamirini yaptıkları sırada art arda ateş açtı. Karı- koca kanlar içerisinde kalırken, kendi bahçesine giden Lütfü Topçu, aynı tüfeği kendisine de ateşledi.

        3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        DHA'nın haberine göre; sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Lütfü Topçu ile İbrahim ve Nazik Bartan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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