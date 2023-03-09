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Ankara'da 5,7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi: 4 şüpheli yakalandı

Ankara'nın Çankaya ve Çubuk ilçelerinde iki ayrı depoya düzenlenen operasyonlarda 5,7 ton kaçak etil alkol ele geçirildi. Polis ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı

Giriş: 09.03.2023 - 04:01 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da 5,7 ton kaçak alkol ele geçirildi: 4 gözaltı
Ankara'da 5,7 ton kaçak alkol ele geçirildi: 4 gözaltı
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AA

Ankara'nın Çankaya ve Çubuk ilçelerinde iki ayrı depoya düzenlenen operasyonda 5,7 ton kaçak etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları İle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çankaya ve Çubuk ilçelerinde iki ayrı depoya operasyon düzenledi.

AA'nın haberine göre; adreslerde yapılan aramalarda, 5,7 ton kaçak etil alkol, 2 IBC tankı, 1 alkol kaynatma kazanı ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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