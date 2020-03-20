20 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hızla yayılan koronavirüs salgını sonrası, Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nin (AYD) tavsiye kararı ve Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu'nun (TAMPF) kira açıklaması sonrasında. AVM'ler hızla geçici olarak kapanmaya başladı. Ankara'da 34 AVM'den 21'i geçici olarak kapandı. Başkent'te 7 AVM. 10-22 saatleri arasındaki normal mesai saatlerine devam ederken 5 AVM ise mesai saatlerini kısaltarak. 12-20 saatleri arasına çekti. Kentteki AVM'lerin büyük kısmı eczane ve market haricinde bugünden itibaren kapandı. İki AVM dış cephe mağazalarının bir AVM de yeme içme mekanlarının açık kalacağımı duyurdu.
İşte Ankara'da son durum.
436 AVM BULUNUYOR
Türkiye'de 436 AVM bulunuyor. Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) "Federasyonumuz bünyesinde olan alışveriş ve yaşam merkezlerimiz, perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirtmişler, perakende işletmelerimiz ise önceliğimizin çalışanlarımızın iş kaybına uğramaması olduğu hususunda mutabık kalarak bu dönemi güç birliği ile atlatmak için bütün gayretlerini göstereceklerini ifade etmişlerdir" açıklamasını yaptı.
AYD'nin dün aldığı AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararını ilk uygulayan Akiş GYO oldu. Şirketin portföyünde Akasya ve Akbatı AVM bulunuyor. İstmarina AVM de bugünden itibaren geçici bir süreliğine kapandığını duyurdu. Bu süreçte eczanenin pazar günleri hariç, 09.00-19.00 saatleri, marketin ise her gün 12.00-20.00 saatleri arasında hizmet vermeyi sürdüreceği belirtildi.
Koronavirüs salgınına karşı devletin yanında şirketler de gerekli önlemleri almaya devam ediyor. Açık kalması kritik öneme sahip marketler de önlem alan şirketlerin arasında yer alıyor. Carrefoursa 21 Mart'tan itibaren sabah 8.00-9.00 arasında sadece koronavirüsten en çok etkilenen yaş grubu olan 60 yaş ve üzerine hizmet verecek. Metro da kasa sırasına koyduğu şeritler ve mağaza içi anonslarla müşterilerinin sosyal mesafeye dikkat etmelerini sağlayacak. Migros da tüm mağazalarında sıradaki müşteri ve kasayla mesafeyi ölçen şeritleri uygulayarak “1,5 metre sosyal mesafe hepimizi korur” uyarısıyla düzenlemeyi bütün mağazalarında yaygınlaştırdı.
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