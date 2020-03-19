KAP'a açıklandı! O AVM'lerden geçici kapatma kararı

HABERTURK.COM

Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği'nce (AYD),halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de talepleri dikkate alınarak, AVM’lerin kapatılmasına yönelik tavsiye kararını ilk uygulayan Akiş GYO oldu. Şirketin portföyünde Akasya ve Akbatı AVM bulunuyor.

AkişGYO'danKAP'a yapılan açıklamada " Alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz " denildi

İşte o açıklama;

"Dünyada ve ülkemizde devam eden üzücü gelişmeler neticesinde alışveriş merkezlerimizde faaliyet gösteren mağazaların çalışanları, ziyaretçilerimiz ve şirket çalışanlarımızın sağlığını önceliklendirerek, alışveriş merkezlerimizin faaliyetlerini geçici bir süre için durduruyoruz. Ülke olarak bu süreci en kısa zamanda atlatarak faaliyetlerimize kaldığımız yerden aynı heyecanla devam edeceğimize inanıyoruz. Gelişmelerle ilgili tüm yatırımcılarımızı bilgilendirmeye devam ediyor olacağız."

AYD Yönetimi bu sabah Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın alınacak önlemleri açıkladığı konuşmasında yer alan “evinizden çıkmayın” tavsiyesi uyarınca, halk sağlığı için toplum ve perakendecinin de taleplerini dikkate alarak AVM’lerin kapatılmasına yönelik bir tavsiye kararı aldığı bildirildi. Açıklamada, AVM’lerin açılış kapanış saatleri kamu otoritesi tarafından belirlendiği için bu konudaki kararı ivedilikle bekledikleri belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından koronavirüs salgının etkilerini azaltmak için açıklanan "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın açıkladığı önlemler paketi için teşekkür eder, bu süreçte hiçbir çalışanımızın işini kaybetmeyeceğini belirterek, kiracılarımıza da gerekli kolaylıkların sağlanacağını kamuoyu ile paylaşırız." ifadeleri kullanıldı.

Hızla yayılan koronavirüs salgının sonrası bazı markalar da mağazalarını salgına karşı önlem için kapama kararı aldı. Bu kapsamda Boyner, Mavi, İpekyol, Twist, Machka, Mudo,Adil Işık, Vakko, Fiba Perakende'nin temsil ettiği Marks & Spencer. So CHIC ve Kiğılı markaları Türkiye'deki mağazalarını bugünden itibaren geçici bir süre kapattı.

'SATIŞLAR YÜZDE 70 DÜŞTÜ'

Öte yandan Reuters'e konuşan Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) Başkanı Sinan Öncel, koronavirüs endişeleri nedeniyle son bir haftadır AVM ve cadde mağazalarında satışların yüzde 70 düştüğünü söyledi. Online satışların ise ciro kaybını telafisinin mümkün olmadığını belirten Öncel, şu anda önceliklerinin çalışanlarının ücretlerinin ödenmesi olduğunu ifade etti. BMD Türkiye genelinde 384 marka ve 70 bin 000 mağazayı temsil ediyor.