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        Haberler Gündem Güvenlik Ankara'da 12,2 ton sahte gıda ele geçirildi: 1 gözaltı

        Ankara'da 12,2 ton sahte gıda ele geçirildi: 1 gözaltı

        Ankara'nın Mamak ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi. Ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 00:38 Güncelleme: 26.04.2024 - 00:38
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        Başkent'te 12,2 ton sahte gıda ele geçirildi: 1 gözaltı
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        Başkent'te düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir şüphelinin Mamak'ta sahte gıda üretimi ve satışı yaptığını belirledi.

        Şüphelinin iş yerine düzenlenen operasyonda 12 bin 230 kilogram sahte gıda, 10 bin adet çeşitli gıda firmalarına ait etiket ele geçirildi. Zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. ​​​​​​​

        *Haberde İHA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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