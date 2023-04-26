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Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanında kutlanacak

Ankara'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamaları Anadolu Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

Giriş: 26.04.2023 - 13:34 | Güncelleme: ABONE OL
Ankara'da 1 Mayıs, Anadolu Meydanında kutlanacak
AA

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), KESK Ankara Şubeler Platformu, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Ankara İl Koordinasyon Kurulu ve Ankara Tabip Odası üyeleri, Ulus Meydanı Atatürk Anıtı önünde toplandı.

Grup adına konuşan DİSK İç Anadolu Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün, her yıl coşkuyla hazırlanan işçi sınıfının uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü 1 Mayıs'ı bu yıl, deprem nedeniyle yasla karşıladıklarını söyledi.

İyi bir Türkiye ve dünya için mücadele ettiklerini belirten Görgün, "1 Mayıslar her yıl emeğin, dayanışmanın, yarınları kurmak isteyenlerin omuz omuza olduğu gündür." dedi.

Bu yıl 1 Mayıs'ta Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı'nda olacaklarını ifade eden Görgün, kutlama günü saat 11.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde toplanılacağını, kortejlerin oluşturulacağını, saat 13.30 civarında tüm kortejlerin alana girmesiyle başlayan kutlamaların, sanatçı İlkay Akkaya konseriyle tamamlanacağını söyledi.

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