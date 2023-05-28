Ankara Çankaya Seçim Sonuçları 28 Mayıs 2023: Ankara Çankaya Cumhurbaşkanı Seçimi Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranı

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Türkiye, Cumhurbaşkanı seçimleri için ikinci turda oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00’de tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesinin ardından Ankara Çankaya başta olmak üzere birçok ilçeden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 28 Mayıs 2023 Ankara Çankaya Cumhurbaşkanı seçim sonuçlarında son durum nedir? Recep Tayyip Erdoğan mı Kemal Kılıçdaroğlu mu kazandı? İşte, 2023 Ankara Çankaya seçim sonuçları ve adayların oy oranları...

Ankara Çankaya Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonucu 28 Mayıs 2023

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 28 Mayıs 2023 Ankara Çankaya Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İlçe genelinde yüzde 89.54 seçime katılım oranı sağlanırken saat 19:00 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 66.3 oldu. Ankara Çankaya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; Kemal Kılıçdaroğlu: 328.368 oyla yüzde 77.92 - Recep Tayyip Erdoğan: 93.031 oyla yüzde 22.08 aldı. Ankara Çankaya 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;

Kemal Kılıçdaroğlu: 328.368 oyla yüzde 77.92

Recep Tayyip Erdoğan: 93.031 oyla yüzde 22.08

İLK TURDA RECEP TAYYİP ERDOĞAN VE KEMAL KILIÇDAROĞLU NE KADAR OY ALMIŞTI?

14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ilk turunda Kemal Kılıçdaroğlu: 490.695 oyla yüzde 75.00 - Recep Tayyip Erdoğan: 133.418 oyla yüzde 20.39 oy oranı elde etmişti.



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Kemal Kılıçdaroğlu: 328.368 oyla yüzde 77.92Recep Tayyip Erdoğan: 93.031 oyla yüzde 22.08