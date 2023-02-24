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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Anıl isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ANIL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Anıl ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Anıl adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Anıl isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ANIL İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Anıl ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Amaç, erek. Bellek, hafıza. Usul, kaide: Anılı bilinmeyen iş yapılmaz. Ondan, onun için: Annem yolladı da anıl geldim. Yavaş, ağır: Anıl git, yetişemiyorum. Anılmak.

ANIL ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Anıl ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Anıl adını koymak caizdir.

ANIL İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Anıl ismini kullanan 36.044 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Anıl ismini kullanan 8.511 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Anıl ismini kullanan 3.056 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Anıl ismini kullanan 3.239 kişi bulunmaktadır.

ANIL İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Anıl adındakiler etrafında sempatik insanlar olarak bilinirler ve kabul görürler. Yardım etmeyi hayat biçimi olarak benimsemişlerdir adeta. Merhametli insanlardır; ancak iyi niyetlerini su istimal etmekten çekinmeyen insanlar etrafında çoktur ve ne yazık ki hiç rahat bırakmazlar. Aile ve dostluk kavramları onların hayatında önemli bir yer tutar.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket