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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Amine isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

AMİNE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Amine ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Amine adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Amine isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

AMİNE İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Amine ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Güvenilir, inanılır. Sakıncasız, tehlikesiz. Yüreğinde korku olmayan, korkusuz. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in annesinin adı.

AMİNE ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Amine ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Amine adını koymak caizdir.

AMİNE İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Amine ismini kullanan 22.901 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Amine ismini kullanan 3.780 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Amine ismini kullanan 1.089 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Amine ismini kullanan 461 kişi bulunmaktadır.

AMİNE İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Amine olanlar çok yardımseverdir, bu özelliği sayesinde; yaşlı, çocuk ve hastalarla iyi bir ilişki kurabilir. Uyumun bozulduğu durumlarda sorumluluk alarak işlerin normal, dengeli hale gelmesini sağlar. Başkalarını rahat ettirmek için çaba sarfader, ancak bu bazen kendisini ve ailesini ihmal etmesi gibi bir soruna yol açabilir.

Pozitif tarafları: Yardım sever, arkadaş canlısı, dürüst, iyi eş / ebeveyn.

Negatif tarafları: Başkaları için kendini ve ailesini ihmal etme, sömürülmeye açık olma.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket