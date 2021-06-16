Bir diğer iddiaya göre ise; 4 Haziran'da yeni yaşına giren ünlü oyuncu, çocukları ile birlikte vakit geçirmesinin ardından eski eşi ile buluşup, özel bir kutlama yaptı.

İkili arasında yeniden bir romantik yakınlaşma olduğu ileri sürülse de bunun doğru olmadığını savunanlar da var. Bazı hayranları da çiftin ayrılmalarının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala dost kaldığını öne sürdü.

"ÇOCUKLARI ARKADAŞ" İDDİASI

2008 yılında Michele Hicks ile evlenen ve 10 yıl sonra da boşanan Miller'ın 12 yaşında Buster Timothy adında bir oğlu bulunuyor. Hatta Jolie'nin aynı yaştaki ikizlerinden Knox'un da Buster ile arkadaş olduğu belirtiliyor.

Johnny Lee Miller'ın oğluyla, Jolie'nin diğer çocuklarının da arkadaş olduğu ve sık sık buluşup, müzeye ya da yemeğe gittikleri de konuşuluyor.