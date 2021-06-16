2016'da yollarını ayıran Angelina Jolie ve Brad Pitt'in 5 yıldır süren velayet davası sona ermişti. 18 yaşından küçük 5 çocuğun ortak velayetini talep eden Pitt, davadan zaferle çıkmıştı. Hukuk mücadelesine devam eden Jolie'nin önceki gün eski eşi Johnny Lee Miller'ın evinden çıkarken görüntülenmesi olay oldu.
ESKİ EŞİNİ OĞLUYLA MI TANIŞTIRDI?
Geçen hafta da ünlü aktörün evine girerken objektiflere takılan Angelina Jolie'nin 1996-1999 yılları arasında evli kaldığı eski eşi ile oğlu Pax'ı tanıştırdığı ileri sürüldü. Bu da eski çift arasında tekrar bir yakınlık oluşmaya başladığı iddialarını güçlendirdi.
Bir diğer iddiaya göre ise; 4 Haziran'da yeni yaşına giren ünlü oyuncu, çocukları ile birlikte vakit geçirmesinin ardından eski eşi ile buluşup, özel bir kutlama yaptı.
İkili arasında yeniden bir romantik yakınlaşma olduğu ileri sürülse de bunun doğru olmadığını savunanlar da var. Bazı hayranları da çiftin ayrılmalarının üzerinden uzun zaman geçmesine rağmen hala dost kaldığını öne sürdü.
"ÇOCUKLARI ARKADAŞ" İDDİASI
2008 yılında Michele Hicks ile evlenen ve 10 yıl sonra da boşanan Miller'ın 12 yaşında Buster Timothy adında bir oğlu bulunuyor. Hatta Jolie'nin aynı yaştaki ikizlerinden Knox'un da Buster ile arkadaş olduğu belirtiliyor.
Johnny Lee Miller'ın oğluyla, Jolie'nin diğer çocuklarının da arkadaş olduğu ve sık sık buluşup, müzeye ya da yemeğe gittikleri de konuşuluyor.
GEÇEN HAFTA YALNIZ BAŞINA ZİYARETE GİTMİŞTİ
Angelina Jolie, geçen hafta da yanında korumaları olmadan Johnny Lee Miller'ın evine girerken görüntülenmişti. Dikkat çekmemeye çalışan Jolie'nin o anlarda maskesini takmayı da ihmal etmediği görülmüştü. Üç saat Miller'ın evinde kalan oyuncu, daha sonra geldiği gibi yalnız başına binadan çıkıp, kendi evine dönmüştü.
FİLM SETİNDE BAŞLAYAN AŞK!
İkili, birlikte rol aldıkları "Hackers" adlı filmin setinde tanışmıştı. 1996 yılında nikah masasına oturan çift, 1999'da yollarını ayırmıştı.
ÜÇ KEZ EVLENDİ
Jolie, ardından 2000 ile 2003 arasında Billy Bob Thorton ile evli kalmıştı. Ünlü oyuncunun, Brad Pitt ile evliliği resmi olarak 2014'te başlamıştı ancak çift, iki yıl sonra ayrılık kararı almıştı.
ŞİDDETLİ GEÇİMSİZLİK!
Öte yandan Angelina Jolie-Brad Pitt çiftinin ayrılık nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti. Jolie, bu yılın başlarında evlilikleriyle ilgili dudak uçuklatan bir açıklama yapmış ve Pitt'in birliktelikleri süresince kendisine şiddet uyguladığını ileri sürmüştü.
FBI soruşturmasının yanı sıra Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri tarafından soruşturulmuştu. Fakat oyuncu, bu soruşturmalarda aklanmıştı.
İkilinin, üçü biyolojik üçü evlatlık altı tane çocuğu bulunuyor. En büyük çocukları Maddox 19 yaşında. Diğer çocukları Pax 17, Zahara 16, Shiloh 15, ikizleri Knox ve Vivienne ise 12 yaşında.
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