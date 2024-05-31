Angel Di Maria'ya şok tehdit: Silahlı saldırıda not bırakıldı!

İKİNCİ TEHDİT: SİLAHLI SALDIRIDA NOT

Corriere dello Sport'un haberine göre son olarak iki silahlı adam bir benzin istasyonuna ateş açarak Arjantinli oyuncuya "Di Maria, seni bekliyoruz. İmza: Los Rosarinos" yazılı bir tehdit notu daha bıraktı.