23 Aralık saat 20.00'de AKM'de Türk Telekom Opera Salonu'nda gerçekleşecek olan İsmet İnönü'yü anma konserini, dünyanın en önemli orkestralarından biri olarak kabul edilen 'Berlin Filarmoni'nin baş klarnetçisi olan Avusturyalı müzisyen Andreas Ottensamer yönetecek.

İsmet İnönü'yü anma konserinde kemana beş yaşında başlayan Elvin Hoxha Ganiyev, solist olarak yer alacak.