HABERTURK.COM

Atatürk Kültür Merkezi, uzun yıllar sonra yeniden İstanbul Müzik Festivali'nin mekânları arasına girerken, festival kapsamında hafta sonları İstanbul'un farklı park ve çeşitli mekanlarında ücretsiz hafta sonu konserleri gerçekleşecek. İKSV Alt Kat işbirliğiyle gerçekleştirilen 'Müzikli Bir Hafta Sonu' etkinliklerinde ise çocuk ve gençlere yönelik atölyeler düzenlenecek.

İstanbul Müzik Festivali'nin direktörü Efruz Çakırkaya, yaptığı açıklamada, 50'inci yılda festivalin temasının 'İstanbul' olduğunu belirterek, "Aynı bu şehir gibi çok kültürlü, çok sesli, çok katmanlı, rengarenk, dolu dolu bir program hazırladık müzikseverler için. 65'in üzerinde solist ve topluluk yer alacak, 6 - 24 Haziran arasında. 20'nin üzerinde konser var, 16 farklı mekandayız. Çok büyük senfonik topluluklar var. Barok ve senfonik müzik, klasik Türk müziği, caz ve dünya müziği var. Çocuklar için ücretsiz özel atölyeler, konserler, etkinlikler var. Büyük bir şenlik kurguladık. Nihayet konser salonlarına geri döndük. Hep beraber 50'inci yılımızı kutlayacağız. Çok mutlu ve heyecanlıyız." dedi.

Programda yıldız solistler ve orkestralar olduğuna dikkati çeken Efruz Çakırkaya, şunları kaydetti: Öncelikli olarak çok büyük senfonik orkestralar var. Bu yıl 75'inci yılını kutlayan ünlü Alman topluluk, Deutsches Symphonie-Orchester Berlin, Avusturyalı lirik soprano, bir diva Anna Prohaska ile burada Atatürk kültür Merkezi'nde yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Senfoni orkestrası ünlü Fransız çellist Gautier Capuçon'a eşlik edecek. Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, bir ortak siparişimizi seslendirecek festivalde bu yıl. Solistlerimiz İngiliz keman sanatçısı Daniel Hope, Ukraynalı piyanist Alexey Botvinov ve ünlü Çinli ve besteciye verdiğimiz eser siparişini, 'İkili Konçerto'yu seslendirecekler festivalde. Amsterdam Sinfonietta, Anastasia Kobekina ile sahnede olacak. Il Pomo d’Oro, ünlü Polonyalı kontrtenor Jakub Józef Orliński ile izleyicilerin karşısına çıkacak. Alice Sara Ott, çok özel bir projeyle bir multimedya enstalasyonunun olduğu bir projeyle 'Yaşamdan Yansımalar' başlıklı konserde, festivalde olacak.

Efruz Çakırkaya, her biri sazının üstadı Türk solistlerin de festivalde sanatseverlerin karşısına çıkacağının altını çizdi. Festival tarihinin Beyoğlu Kültür Yolu Projesi ile çakışmasına da değinen Çakırkaya, "Daha da coşkulu oldu. Biliyorsunuz 28 Mayıs - 12 Haziran arasında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu festivali de devam ediyor. AKM'de olan konserlerimiz, Beyoğlu Kültür Yolu festivali içinde izleyiciyle buluşacak. Böyle güzel bir iş birliğine de imza atmış oldu" diye konuştu.

Efruz Çakırkaya, İKSV'ye nice 50'inci yıl kutlamaları dileğinde bulunarak, festival mekanlarına ilişkin şu bilgileri verdi: 14 yıl sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne giriyoruz. Burada yedi konser izleyeceğiz. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, İş Sanat, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi, Sakıp Sabancı Müzesi Fıstıklı Teras, Kadıköy'de çeşitli sinagoglar ve kiliseler... Dopdolu çok farklı İstanbul'un kültürel mirasına dikkat çektiğimiz, şahane yapıtlarda, binalarda konserler izleyeceğiz. Harbiye Saint Esprit Katedrali'ni de saymak istiyorum. Bu yıl ilk kez kullanacağımız mekanlardan biri. Müzik ve mekân bir araya gelecek ve büyülü konserler sunacağız müzikseverlere.

Festival kapsamında, 11 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu'nda 'Fındıkkıran ve Ben-Çocuklar İçin Masalsı Bir Konser' etkinliği gerçekleşecek. İstanbul’a dair özel eserlerin yer aldığı 'Ey Güzel İstanbul, Benim Sevgili Yarim', İstanbul Semt Şarkıları başlıklı konser, 13 Haziran'da gerçekleştirilecek. Konserde, Lavtacı Hristo Ağa, Yesari Asım Arsoy, Refik Fersan ve Münir Nurettin Selçuk'un eserleri yorumlanacak.

Gitar virtüözü Milos Karadaglic ile Avusturyalı klarnet virtüözü Andreas Ottensamer, 19 Haziran’da, Harbiye Saint Esprit Katedrali’nde konser verecek. Konserde, Sor, Bach, Albeniz, Piazzolla ve Villa-Lobos’un besteleri yer alacak. İKSV’nin kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı Vakfının müzik bursiyerleri, 15 Haziran'da AKM Tiyatro Salonu’nda konser verecek.

Müziğini dünyanın dört bir köşesine taşıyan Suriye asıllı klarnet ustası Kinan Azmeh, topluluğu Cityband ile 17 Haziran'da, Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi'nde müzikseverlerin karşısına çıkacak.

Fransız akordeoncu Richard Galliano, Sardinyalı trompetçi Paolo Fresu ve İsveçli piyanist Jan Lundgren’den oluşan Mare Nostrum, 20 Haziran’da Fransız Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.Festival 24 Haziran akşamı, Berlin merkezli topluluk Musica Sequenza’nın Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde vereceği "Rameau a la Turque" başlıklı konserle sona erecek.Eczacıbaşı Genç Bilet projesi kapsamında, her konser için belirli sayıda öğrenci bileti 10 liradan satışa sunuldu. Konservatuvarların müzik ve şan bölümü öğrencileri ise konserleri ücretsiz izleyebilecek.