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Anaerkil bir sistem ile yönetilen Yunanistan köyü

Yunanistan'da bulunan Kerpe Adası, uzun yıllardan beri anaerkil yapısını koruyor. Köyde, kadınlar hayatın belirleyicisi olarak; dini törenlerde, aile yapısında hatta işletmelerde bile baskın rollere sahip.

Giriş: 16.06.2023 - 09:41 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yunanistan'da yer alan Kerpe Adası, güzelliğinin yanında çok eskilerden kalma bir sistem ile yönetiliyor: anaerkillik. Genel olarak ataerkilliğin olduğu bir dünyada anaerkil bir toplum oldukça nadir.

  • Sessiz sakin bir köy olan Olympus, iki dağın arasında boylu boyuna uzanıyor. Jeolojik konumu nedeniyle saldırılara karşı iyi korunan köy, tatih boyunca birçok sığınmacıya ev oldu. Hatta 1980'lere kadar köye ulaşmak neredeyse imkânsız gibiydi.

  • Köyde, kadınlar tüm mutfakları yönetiyor. Sadece evlerinde değil, halka açık restoranlarda da. Ayrıca kadınlar dini törenler için geleneksel kıyafetler giyerken, erkekler günlük kıyafetlerle törenlere katılabiliyor.

    Kadınlar, ailenin temel taşı olarak gözüküyor. Ailenin geçimi, geleneklerin aktarılması tamamen kadınların sorumluluğu altında.

  • Köyde, bir annenin vefatının arkasından mirası en büyük kızına kalıyor. Bu Bizans zamanında kalan bir gelenek ve sistem hâlâ bu şekilde korunuyor.

    Dünyanın kalanında evlilik halinde kadınların, eşlerinin yanına taşınması daha sık yaşanırken, köyde durum tam tersi. Evlilik olması halinde erkekler, kadınların yanına taşınıyor.

    Köy kadınları birbirlerine eşilerinin değil, kendi kızlık soy isimlerini kullanarak hitap ediyor. Köydeki bu anaerkil yapı, bir zamanlar tüm erkeklerin savaş için ayrıldığı dönem mecburi şartlardan dolayı ortaya çıktı ve köyün bir parçası haline geldi. 

    Kaynak: CNN, RFI

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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