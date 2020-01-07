Anadolu Sigorta 14 bin şirketin çarklarını döndürdü

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Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, 2019'da (Kasım 2019 itibariyle) 5.7 milyar lira prim üretimi ile yüzde 11.3'lük pazar payına sahip Anadolu Sigorta'nın 14 bin işyerine tazminat ödeyerek çarkların dönmesini sağladığını belirterek "İşverene can suyu olduğumuzu görüyoruz. Ekonominin sürdürülebilirliği için sigortanın ne kadar önemli olduğunun çok çarpıcı bir örneği bu aslında” dedi. Prim artışının bu haliyle yüzde 15 olduğunu dile getiren Şencan, 1 milyar doları geçen nadir şirketlerden birisi olduklarını kaydetti. Şirket 8.9 milyar liralık büyüklük ile 6 milyar liralık fon yönetirken 1.9 milyar liralık özkaynağı ile 2019'un ilk 9 ayında 310 milyon lira kar etti. Bu rakamlar şirketin özkaynak karlılığının yüzde 22 olduğun ortaya koydu.

ARTIK FAALİYETTEN KAR ETME ZAMANI

Bu yıl 95’inci yılını kutlamaya hazırlanan Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Şencan, Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu ve Genel Müdür Yardımcısı Fatih Gören’in katılımıyla gerçekleşen basın toplantısında şirketin yeni dönem hedeflerini paylaştı. Şencan toplantıda sigorta sektörüne yönelik fikirlerini dile getirirken son 2 yılda yüksek faiz oranlarından yararlanan sigortacıların artık faaliyetten kazanç elde etmeye odaklanacağını söyledi. Şencan “Bu durumda sigortacılık faaliyetinden elde edilecek kârlılık ön plana çıkacak. Bu da demek oluyor ki başarı kriteri, doğru fiyatlama yapmak, hasarı iyi yönetmek, bunun için de iş süreçlerini mükemmel hale getirmek olacak. Sigortacılık anlayışımızı aslında maraton koşusu ile metaforlaştırabilirim. Biz konjonktürel hareket eden bir sigorta şirketi değiliz. 95 yıldır ilkeleri ile hareket eden, sürdürülebilirliği esas alan bir sigorta şirketiyiz. Şirketimizi diğer oyunculardan ayıran en önemli özelliğimiz prim üretimimizdeki homojen dağılımdır. Biz koşullar ne olursa olsun sigortalımızı yarı yolda bırakmayız. İhtiyacı olan her branşta hizmet vermeye devam ederiz.” Anadolu Sigorta'nın uzun mesafe koşucusu olduğunu ifade eden Şencan, "Belirli ilkelerimiz var ve bu ilkelerimizle sektöre öncülük yapıyoruz. Bu öncülüğümüz devam edecek" dedi.

SAHANIN GÜCÜNE İNANIYORUM

Eylül ayında göreve başlayan Şencan, iş hayatının büyük oranda sahada geçtiğini belirtirken, yönetim stratejisini şöyle anlattı: “Sahanın gücüne inanan bir insanım. Anadolu Sigorta’daki görev sürecim boyunca da bakış açımın bu olacağını söyleyebilirim. Ülkemizde sigortalılık oranının istenen seviyeye bir türlü gelememesi yıllardır konuşulan bir konu. Şunu rahatlıkla ifade edebilirim; böyle bir ortamda rekabet önceliğim olmayacak, işbirlikleri benim için çok daha önemli. Günümüzde sahip olduklarımız her zamankinden daha kıymetli. Bu yüzden kamu, sektör şirketleri, acente ve tüm paydaşlarımızla daha fazla işbirliği içinde olmalıyız.”

TÜRKİYE'NİN SİGORTACISI

Şirketin finansal performansı hakkında bilgi veren Anadolu Sigorta CFO’su Fatih Gören, 2019 yılında fiyat rekabetinden kaçınarak dengeli büyüme ve pazar payını koruma hedefi ile hareket ettiklerini belirtti. Sürdürülebilir kârlılığın önemine dikkat çeken Gören, Anadolu Sigorta’nın kurulduğu günden bu yana istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini, stratejilerini ve planlarını uzun vadeli olarak yaptığını ve Türkiye’nin sigortacısı olmaya özen gösterdiğini dile getirdi.

Gören, kasım ayı sonu itibarıyla yüzde 4 civarı reel büyüme gerçekleştirerek 5,7 milyar TL üretime ulaşan şirketin, yıl içinde bilançosunu ve dolayısıyla portföyünü de büyütmeyi başardığını dile getirdi. Anadolu Sigorta’nın yılbaşında 4,7 milyar TL olan yatırım portföyünün 2019 yılının 9 ayında yüzde 18 artış göstererek 5,5 milyar TL’ye ulaştığını belirten Gören şöyle devam etti: “Böylece yüksek yatırım getiri ortamından maksimum fayda sağlandı. Şirketimiz ilk 9 ayda solo bazda yüzde 22,4 özsermayekârlılık seviyesine ulaşarak sektör ortalaması olan yüzde 20,4’ü geçmeyi başardı, konsolide bilanço kullanılarak hesaplanan ROE’de ise yüzde 27,3’e ulaştı. Şirket 2019 yılının 9 ayında 8.9 milyar TL aktif büyüklüğüne ulaşırken net kârını bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 310 milyon TL’ye çıkardı. “

KAYBETMEMEK VE KAYBETTİRMEMEK

Anadolu Sigorta’nın kurulduğu günden bu yana kök saldığı toprağa değer katmak için çalıştığını söyleyen Anadolu Sigorta 1. Genel Müdür Yardımcısı Filiz Tiryakioğlu, “Aslında yaptığımız şey iki sözcükle özetlenebilir: Kaybetmemek ve kaybettirmemek. Değerli olanı, geleceğe bırakabilmek” dedi. Bu bakış açısıyla geçen sene 10’uncu yılını tamamlayan Bir Usta Bin Usta projesinin şirket DNA’sına uygun olduğunu belirten Tiryakioğlu, projenin başarısını şöyle anlattı: “Bir Usta Bin Usta gerçekten hepimizin takdir ettiği, uluslararası alanda da ülkemizi aldığı ödüllerle onurlandırmış bir proje. Kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin başarılarının ölçümlenmesinde uluslararası çapta kabul edilen ortak ölçümleme kriterleri bulunuyor. Bunlar arasında, projenin şirket kültürü ile uygunluğu benim en ilgimi çekeni. Şirket kültürümüz ile uyumun, Bir Usta Bin Usta’nın çok sayıda ödüle değer görülmesindeki en önemli faktör olduğuna inanıyorum.”