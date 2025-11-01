Habertürk
        Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında kaybetti!

        Anadolu Efes, Baskonia deplasmanında kaybetti!

        EuroLeague'in 8. hafta maçında Anadolu Efes, Baskonia'ya konuk oldu. Temsilcimiz Anadolu Efes, sahadan 86-75 mağlubiyetle ayrıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 00:51 Güncelleme: 01.11.2025 - 00:51
        Basketbol Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Baskonia'ya 86-75 mağlup oldu.

        Buesa Arena'daki karşılaşmanın ilk çeyreğini ev sahibi ekip, 22-11 önde tamamlandı.

        İkinci periyodun son anlarında 11 sayılık farkı 4'e düşüren Anadolu Efes, devreye 43-39 geride girdi. Üçüncü çeyreği 65-58 önde geçen Baskonia, maçı 11 sayı farkla 86-75 kazandı.

        Anadolu Efes'te Shane Larkin, 23 sayı ile maçın en skoreri olurken Baskonia'da Timothe Luwawu-Cabarrot 20 sayı, Matteo Spagnolo ise 19 sayı attı.

        Bu sonuçla Anadolu Efes, 8 maçta 5. yenilgisini alırken Baskonia, 2. galibiyetini elde etti.

