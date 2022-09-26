Ambulanslar ters yöne girebilir mi?

Ambulansa geçit vermeyip tepkilere sebep olmuştu! Beşiktaş'taki olayda dikkat çeken soru
İstanbul Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan bir ambulans ters yöne girmişti. Karşı şeritten gelen bir kadın sürücü ise "ters yöne" girdiği için ambulansa yol vermedi. Olayın ardından da "Ambulanslar ters yönde gidebilir mi?" sorusu gündeme geldi. Habertürk'e açıklamalarda bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "İnsanların can ve mal güvenliğini bozmamak kaydıyla ambulans gibi araçlar, trafikteki belli yasalara bağlı olmayabilirler" dedi. Kenan Butakın'ın haberi..
Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde bir cip sürücüsü, ters yönden geldiği gerekçesiyle durumu acil olduğu iddia edilen hasta taşıyan ambulansa yol vermeye yanaşmadı.
Ambulansın şoförü ile cip sürücüsü arasında yaşanan "ters yön" tartışması araç kamerasına yansıdı. Ambulans şoförü Metin Topuz, "Bir an önce hastaneye gitmemiz gerekiyordu, belki de onun ölümüne sebep olabilirdi" dedi.
"DÜZENLEMEDE GEÇİŞ ÜSTÜNLÜĞÜ VURGULANIYOR"
Olayın ardından ise "Ambulanslar ters yönde gidebilir mi?" sorusu gündeme geldi. Habertürk'e açıklamalarda bulunan İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı Çetin Büyükçınar, "İnsanların can ve mal güvenliğini bozmamak kaydıyla ambulans gibi araçlar, trafikteki belli yasalara bağlı olmayabilirler" dedi.
Büyükçınar, ambulansa geçit vermediği için tepkilere neden olan sürücüyle ilgili tartışmalara da değinerek, "Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 3'üncü maddesinde, "Geçiş Üstünlüğü: Görev sırasında, belirli araç sürücülerinin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokmamak şartı ile trafik kısıtlama veya yasaklarına bağlı olmamalarıdır" ifadeleri yer alıyor" şeklinde konuştu.
Bu tür durumlarda meydana gelebilecek herhangi bir kaza durumunda sürücünün başka alternatiflere sahip olup olmadığına bakıldığını söyleyen Büyükçınar şöyle devam etti:
"Ambulans ve itfaiye gibi araçlar için geçiş üstünlüğü, can ve mal güvenliğini bozmamak kaydı ile gerçekleşebilir. Bu kanunlarla düzenlenmiştir. Tabi geçiş üstünlüğü için sürücünün başka bir seçeneğinin olmaması gerekiyor. Bu tür durumlarda diğer araçlar fermuar sistemiyle ambulansa yol vermeli. Ayrıca geçiş üstünlüğünü kullanan araçların kodları vardır. Hasta almaya giderken farklı kodlar kullanırlar. Ters yönde herhangi bir kaza yaşanırsa ambulansın kullandığı bu kodlara da bakılır. Zaten kanunlarda da yasaklara tabi olunmayan durumlarda, 'İnsanların can ve mal güvenliğini bozmamak kaydıyla" vurgusu ön plandadır. Herhangi bir kaza durumunda açılacak soruşturmada bu durum göz önüne alınır. Diğer yandan ter yönde giden ambulansı gören sürücüler mutlaka yol vermeli. Zaten bu araçlar belli kodlarla çalışıyor. Sürücü yol verdikten sonra isterse plakayı alıp şikayetçi olabilir. Bu durumda aracın hangi kodla çalıştığı da açıklanır."
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Ambulanslar ters yöne girebilir mi? İleri Sürüş Teknikleri Uzmanı açıkladı!/ambulanslar-ters-yone-girebilir-mi-3523646
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